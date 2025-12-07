Tonnákban viszik a benzint Szerbiába

Nem csak a benzin, de a földgáz körül is egyre nagyobb a bizonytalanság Szerbiában.

Szerbia az idei év első nyolc hónapjában több benzint importált, mint a teljes 2023-as és 2024-es évben együttvéve - írja a Vajdaság Ma. Mint olvasható, jelentős mennyiségű dízel is érkezett, és az import növelésére továbbra is van lehetőség -mondta ma Tomislav Mićović, a Szerbiai Olajtársaságok Egyesületének főtitkára. A szakember szerint az összes társaság januártól kezdve növelte az importot, vagyis kevésbé támaszkodtak a pancsovai finomítóban előállított mennyiségekre. Aláhúzta, a logisztika nagyobb gondot jelent, mint a szükséges mennyiség biztosítása.

A következő héten a Szerbiai Kőolajipari Vállalat (NIS) kútjain a fizetési forgalom leállítása okozhat bizonyos problémákat - mondta. Mićović szerint mindez remek alkalom arra, hogy a finomító visszakerüljön a szerb kézbe. Nem feltétlenül kell, hogy az állam legyen az irányító tulajdonos, sokkal jobb lenne, ha azt a hazai tőke venné a kezébe - fogalmazott.

Közben kiderült, hogy a szerb kormány 1,4 milliárd eurót különített el a NIS támogatására, de a gázellátás biztosítása további jelentős költségeket igényelhet. Mint az orgánumban olvasható, elemzők szerint a csökkenő külföldi befektetések mellett 2025-ben nőhet a szereb államadósság, lassulhat a gazdasági növekedés, miközben a költségvetés folyamatos tűzoltásra kényszerül majd.

A Srbijagas igazgatója, Dušan Bajatović szerint nem fenyeget gázválság, mivel az energiahordozó nem szerepel a szankciók listáján, és Belgrád rövidesen megállapodhat Oroszországgal. Ha mégsem, akkor van B terv, hiszen az energiahordozó a kereskedőktől is beszerezhető.

Szakértők ugyanakkor figyelmeztetnek: a tárgyalások időigényesek, az orosz import biztosítása a szerződés lejárata előtt alig egy hónappal irreálisnak tűnik. Az ország éves fogyasztása 2,5 milliárd köbméter körüli, ebből mindössze 0,3 milliárd fedezhető otthoni termelésből. A tartalékok részben Magyarországon bérelt tárolókból, részben görög és horvát LNG-terminálokról érkeznek, ám ezek magas piaci áron biztosítanak hozzáférést.