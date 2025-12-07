Súlyos tűzvész történt Goa-ban

A rendőrség feltételezése szerint egy gázpalack robbanása okozta azt a tüzet, amelyben legkevesebb huszonöt ember hunyt el Goa egyik népszerű éjszakai klubjában - írja a BBC. Mint olvasható, a hírügynökség beszámolói szerint a helyszínen pánik tört ki, s ez tovább fokozta a káoszt.

A holttestek nagy részét a konyha közelében találták meg, ami arra utal, hogy az áldozatok a klubban dolgoztak. Pramod Sawant, Goa főminisztere újságíróknak elmondta, hogy hárman égési sérülések, míg mások fulladás következtében hunytak el. Beszámolója szerint a klubban „három-négy” turista is életét vesztette, uganakkor nem közölte a korukat vagy az állampolgárságukat. Hat embert stabil állapotban ápolnak kórházban. A helyszín zsúfolásig megtelt, mivel egy országszerte ismert, úgynevezett Bollywood-specialista DJ-t láttak vendégül.

Az Arab-tenger partján fekvő Goa egykor portugál gyarmat volt. Éjszakai élete, homokos strandjai és üdülőhelyei évente turisták millióit vonzzák. A kormányzati adatok szerint az év első felében körülbelül 5,5 millióan látogattak a területre, akik közül 270 ezren külföldről érkeztek. A BBC hozzáteszi, Indiában az elmúlt években számos halálos kimenetelű diszkótűz történt.