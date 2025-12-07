Puccs egy banánköztársaságban

A nemzeti televízióban jelentették be a nyugat-afrikai Benin katonái, hogy megbuktatták Patrice Talon elnököt és átvették a hatalmat.

Bejelentették az alkotmány felfüggesztését valamint az összes szárazföldi határ és az ország légterének lezárását azok a katonák, akik megfosztották hatalmától a nyugat-afrikai Benin elnökét, Patrice Talont - írja a BBC. Mint olvasható, a nemzeti televízió székházát is elfoglaló fölkelők közölték, Tigri Pascal alezredes fogja vezetni a katonai átmeneti tanácsot.

A „pamutkirályaként” is emlegetett Patrice Talon egy helyben ismert üzletember, aki először a 2016-os választáson került hatalomra. Megígérte, hogy nem indul harmadszorra, és már meg is nevezte utódját. A francia nagykövetség arra kérte állampolgárait, hogy biztonságuk érdekében maradjanak otthon.

A Beninben lezajlott puccs alig több mint egy héttel azután történt, hogy a közeli Bissau-Guineában útilaput kötöttek Umaro Sissoco Embalót elnök lábára. Az elmúlt években számos államcsíny történt Nyugat-Afrikában, többek között Burkina Fasóban, Guineában, Maliban és Nigerben, ami fokozta a félelmeket, hogy a régió biztonsági helyzete tovább romolhat.