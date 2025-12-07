Az UEFA pénzbírsággal sújtotta az ukránokat egy oroszellenes felirat miatt. Az UEFA mérkőzésdelegáltja szerint a 2024-es Európa-bajnokság selejtezőjének rájátszásában, a lengyelországi Wroclawban Izland ellen az ukrán szurkolók „egy transzparenst mutattak fel, amelyen az állt: Oroszország terrorista állam”.

A 2024 áprilisában hozott, de szombaton az ukrán média által közzétett döntésében az UEFA ellenőrző, etikai és fegyelmi testülete (CEDB) 15 000 euró pénzbírsággal sújtotta az ukrán labdarúgó-szövetséget „sporteseményre nem illő provokatív üzenet közvetítése” miatt.

A testület megjegyezte, hogy Ukrajnát az elmúlt két évben már szankcionálták ugyanezért a szabályszegésért. Az UEFA a döntésében azt írta, hogy a futballmérkőzések során „a geopolitikai helyzettől függetlenül” nem megengedettek a politikai szlogenek.

A FIFA és az UEFA röviddel az ukrajnai konfliktus 2022-es kitörése után kizárta Oroszországot minden versenyből. A vezető testületeket később kettős mércével vádolták, mert nem voltak hajlandók kizárni Izraelt, miután az ENSZ vádolta az országot, hogy népirtást követett el Gázában.