Odalett egy régi magyar érték Bécsben

Bezárt a híres vendéglő

MH
 2025. december 7. vasárnap. 21:22
Frissítve: 2025. december 8. 9:41
Kinyitott 1957-ben, bezárt 2025-ben. Ennyi volt a magyar vendéglő életútja Bécsben.

Odalett egy régi magyar érték Bécsben
Bécsben készül képünk illusztráció
Fotó: AFP/Hermis/Maisant Ludovic

Múlt vasárnap végleg lehúzta a rolót a bécsi Ilona Stüberl, az 1957 óta működő magyar étterem, amely évtizedeken át a fővárosi magyarok és a városba látogató turisták kedvelt találkozóhelye volt - jelentette az Osztrák Közszolgálati Rádió (ORF). Mint megtudhattuk, az üzlet tulajdonosa, Fodor Mária az ORF magyar szerkesztőségének elmondta, hogy a búccsú nagyon fárasztó volt, de most már lassan megkönnyebbült.

A helyiséget január végén adja vissza a tulajdonosnak, a mozdítható berendezések és konyhai eszközök már szinte mind elkeltek. Fodor Mária tervei között szerepel, hogy a bezárás után pihen, utazgat, és élvezi a szabadságot, a jövő pedig még nyitott számára. A rádióban megjegyezték, most egy korszak ért véget Bécs magyar közösségében, de a vendéglátóhely és a sok-sok finom fogás tovább él a vendégek emlékeiben.

