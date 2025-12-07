Odalett egy régi magyar érték Bécsben

Múlt vasárnap végleg lehúzta a rolót a bécsi Ilona Stüberl, az 1957 óta működő magyar étterem, amely évtizedeken át a fővárosi magyarok és a városba látogató turisták kedvelt találkozóhelye volt - jelentette az Osztrák Közszolgálati Rádió (ORF). Mint megtudhattuk, az üzlet tulajdonosa, Fodor Mária az ORF magyar szerkesztőségének elmondta, hogy a búccsú nagyon fárasztó volt, de most már lassan megkönnyebbült.

A helyiséget január végén adja vissza a tulajdonosnak, a mozdítható berendezések és konyhai eszközök már szinte mind elkeltek. Fodor Mária tervei között szerepel, hogy a bezárás után pihen, utazgat, és élvezi a szabadságot, a jövő pedig még nyitott számára. A rádióban megjegyezték, most egy korszak ért véget Bécs magyar közösségében, de a vendéglátóhely és a sok-sok finom fogás tovább él a vendégek emlékeiben.