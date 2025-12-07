Nem kapkodhatná el a NATO Románia megsegítését

A közlekedési és szállítási infrastruktúra hiányosságai, valamint a NATO lépcsőzetes mozgósítása miatt Romániának hetekig saját erőből kellene védekeznie egy esetleges orosz invázióval szemben - írja a kolozsvári Főtér. Mint olvasható, októberben nagyszabású NATO-hadgyakorlat zajlott le a Brassó megyei Nagysinken, amely után komoly aggodalmakat fogalmaztak meg helyi és európai tisztviselők.

A szövetséges erők frontra jutásának ideje kritikus kérdéssé vált: a közlekedési infrastruktúra korlátai miatt a csapatok átcsoportosítása heteket vehet igénybe, így a helyi szárazföldi erőknek kezdetben nagyrészt egyedül kellene helytállniuk a támadókkal szemben. Virgil Bălăceanu tartalékos tábornok csütörtökön a Digi24 hírtelevíziónak azt mondta, hogy a NATO mozgósítása az első hullám esetében akár tíz napig is eltarthat. „Különböző szakaszokról beszélünk: 10-től 30 napig, illetve 30-tól 180 napig” - fogalmazott.

Gheorghiță Vlad tábornok szerint hazája kezdeti ellenállási képessége Ukrajnáéhoz lenne hasonló. Egy francia tábornok szintén hangsúlyozta a logisztikai nehézségekből fakadó problémákat. A gyakorlatra érkező galliai konvojnak öt repülőgépre, tizenegy vonatra és körülbelül tizenöt közúti konvojra volt szüksége tíz nap alatt, ami rávilágít azokra a nehézségekre, amelyekkel a NATO egy valós támadás esetén szembesülne.

A NATO mozgósítása nem azonnali, hanem szakaszos folyamat. A nullától tíz napig tartó első hullámban mintegy 100 000 katona érkezése várható a védelem és elrettentés biztosítására, míg a második hullámban (10–30 nap) további 200 000 fős erősítés érkezhet. Hosszú távon, a 30-tól 180 napig terjedő időszakban a létszám pedig elérheti félmilliót is.