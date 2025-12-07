„Nagyrészt összhangban” van Moszkva elképzeléseivel Donald Trump új amerikai nemzetbiztonsági stratégiája - írja orosz források alapján a BBC. Mint olvasható, az amerikai kormányzat által a múlt héten nyilvánosságra hozott 33 oldalas dokumentum azt sugallja, hogy Európa a „civilizációs gondokkal” néz szembe, és nem állítja be Oroszországot fenyegetésként az Egyesült Államokra nézve. A jelentés további prioritásként említi a külföldi befolyás elleni küzdelmet, a tömeges migráció megszüntetését és az EU által alkalmazott „cenzúra” gyakorlatának elutasítását.

A BBC szerint számos EU-tisztviselő és elemző bírálta a stratégiát, megkérdőjelezve annak a szólásszabadságra vonatkozó részét, s egyben jelezte, a sorok a Kreml által használt nyelvezetet idézik föl a szemlélőben.

A dokumentumban világosan az EU-t hibáztatják, mi szerint a kontinens folyamatosan akadályozza az Egyesült Államoknak a konfliktus lezárása irányában kifejtett erőfeszítéseit. Írnak arról is, hogy Washingtonnak „helyre kell állítania a stratégiai stabilitást Oroszországgal szemben”, ami egyben „segítséget nyújtana az európai gazdaságoknak is”. A jelentés a „nyugati identitás” helyreállítását is szorgalmazza, s azt állítja, hogy Európa „felismerhetetlen lesz 20 éven belül”. Mint a dokumentumban olvasható, „nem nyilvánvaló, hogy bizonyos európai országok gazdasága és hadereje elég erős lesz-e ahhoz, hogy megbízható szövetségesei maradjanak” az USA-nak.

A BBC hozzáteszi, a dokumentum a „hazafias európai pártok” befolyását ünnepli", továbbá kijelenti, hogy „Amerika arra ösztönzi politikai szövetségeseit, hogy támogassák a szabadság újjáéledését”.