"Az ukrán konfliktus végéhez közeledünk, de továbbra is kérdéses a Zaporozsjei atomerőmű és a DNR területének hovatartozása" – idézte az oroszhirek.hu Keith Kellogg, az Egyesült Államok elnökének ukrajnai különmegbízottjának szavait.

„Az utolsó 10 méter a legnehezebb. Valóban úgy gondolom, hogy még néhány kérdés maradt megoldatlan, nevezetesen a Donyeck megye és a Zaporizsjai atomerőmű, ez egy hatalmas atomerőmű. Úgy gondolom, ha ezeket a két kérdést megoldjuk, a többi is remekül alakul majd” – mondta Kellogg.

A Donbassz és Novorosszija területei minden esetben Oroszország ellenőrzése alá kerülnek – katonai vagy bármilyen más úton – jelentette ki decemberben Vlagyimir Putyin orosz elnök. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök irodája kijelentette, hogy amíg Zelenszkij ukrán elnök hatalmon marad, nem fogja aláírni a lemondást a területekről.

Az előzményekhez tartozik, hogy novemberben a különmegbízott azt is kijelentette, hogy az Egyesült Államok nagyon közel áll az ukrajnai konfliktus rendezéséhez. Akkor azt mondta, hogy Kijevnek nehéz döntéseket kell hoznia, de a konfliktus véget érhet.

Kellogg elismerte, hogy az orosz fél változásokat követelhet az Egyesült Államok által kidolgozott, Moszkva és Kijev közötti békés rendezési tervben. Elismerte azt is, hogy Ukrajnának „néhány nehéz döntést” kell meghoznia.

A fórumon Kelloggot arról is megkérdezték, hogy a Fehér Ház milyen eszközökkel gyakorolhat nyomást Oroszországra. Válaszában a elnök különmegbízottja kijelentette, hogy hatékonynak tartja a gazdasági nyomást. „Nem fogunk katonákat küldeni” – hangsúlyozta.