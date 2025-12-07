Karácsonyi tömegbe hajtottak egy francia üdülőhelyen

Az első hírek szerint legkevesebb tíz ember meghalt abban az erőszakos incidensben, amely Guadeloupe szigetén, Sainte-Anne városában történt. A legfrissebb hírek szerint azonban nincs halálos áldozata az incidensnek.

Durva incidens történt a Franciaországhoz tartozó Guadeloupe-n szombat éjjel - írja Times Now News portál. Mint olvasható, a szörnyűség akkor történt, amikor egy karácsonyi ünnepség során egy autó a fesztiválfények felkapcsolására összegyűlt tömegbe hajtott. Az első hírek szerint az eset során több ember meghalt és legalább tizenöt megsebesült - ám a legfrissebb tudósítások arról szólnak, hogy szerencsére senki nem hunyt el. Ugyanakkor tizenkilenc ember kisebb-nagyobb zúzódást és törést szenvedett a helyszínen.

A baleset okát még vizsgálják; felmerült rosszullét és terrorcselekmény gyanúja is, miközben a sofőrről egyes helyi orgánumok azt írták, alkohol és drogok hatása alatt állt. Ami biztos, az érintettet férfit őrizetbe vették a hatóságok. A cikk szerint senki nincs életveszélyes állapotban, de kórházba került három gyermek is. A polgármester válságstábot állított fel a családok támogatására.

Az esemény a városházával és a templommal szemben található Schoelcher téren történt. A tragédia idején közel négyszáz ember tartózkodott a téren, s különösen sokan tolongtak egy speciális élelmiszert áruló büfékocsi előtt is, mely szintén érintett volt a balesetben.