Jó nagy a lyuk az atomerőmű védőernyőjén

Az ENSZ egyik megfigyelő szerve szerint a csernobili atomreaktort védő pajzs már nem tudja betölteni fő funkcióját. Mindennek oka az év elején történt - állítólagos orosz - támadás. A szakértők szerint a kockázat ugyanakkor alacsony.

A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) ellenőrei megállapították, hogy az 1986-os nukleáris katasztrófa helyszínére épített hatalmas építmény elvesztette „elsődleges biztonsági funkcióit, beleértve az elszigetelési képességet is” - írja friss anyagában a BBC. Mint olvasható, februárban Ukrajna azzal vádolta Moszkvát, hogy az erőművet vette célba - ám ezt a vádat a Kreml a leghatározottabban tagadta. A NAÜ szerint a javítások „elengedhetetlenek” azért, hogy a nukleáris óvóhely továbbra is el tudja látni funkcióit. Ugyanakkor a BBC szerint Jim Smith környezetvédelmi szakértő azt nyilatkozta, hogy nincs ok a pánikra.

Smith professzor, a brit Portsmouth-i Egyetem munkatársa évtizedeken át vizsgálta aktívan a katasztrófa utóhatásait. A BBC kérdésére közölte, a helyszínhez kapcsolódó legnagyobb veszélyt a felkavarodó radioaktív por jelenti. Ugyanakkor menten leszögezte, a kockázat szerinte alacsony, mivel a szennyezett port egy vastag beton „szarkofág” zárja be, amelyet a februárban megsérült védőpajzs borít be.

Az 1986-os csernobili robbanásra válaszul a volt Szovjetunió szarkofágot épített az atomreaktor fölé. E szerkezet azonban mindössze harminc évig bírta, ami szükségessé tette a (szóban forgó) védőburkolat kivitelezését. Elméletileg az a konstrukció száz esztendeig állni fog. A NAÜ közlése szerint egy csapat a múlt héten elvégezte a helyszín biztonsági felmérését. Az ellenőrök szerint a héj teherhordó szerkezeteiben vagy a megfigyelőrendszerekben nem keletkezett maradandó kár, és a szakemberek a tetőn is végeztek néhány javítást.