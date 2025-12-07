Külföld
Hetekig is eltarthat az ukrán villamoshálózat megjavítása
Súlyos a helyzet a pénteki nagy orosz légitámadás után
Hetekig is eltarthat az ukrán villamoshálózat megjavítása - Képünk Lvivben készült, ahol szintén tartós marad az áramszünet
Fotó: AFP/Sergei Gapon
A kiterjedt károk miatt a legtöbb régióban a tervezett áramszünetek időtartamát 4-8 óráról 12-16 órára emelték, ami gyakran a vízszolgáltatás kimaradásával is jár - mondta Zajcsenko.
A szombatra virradóra végrehajtott orosz csapások Ukrajna egész területén energetikai létesítményeket céloztak. A washingtoni székhelyű CSIS intézet becslése szerint a támadásban körülbelül 653 drón és 51 rakéta, illetve manőverező robotrepülőgép vett részt, ezzel ez a háború valószínűleg harmadik legnagyobb légicsapása volt.