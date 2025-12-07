2025. december 7., vasárnap

Előd

Hajótörés Krétánál

Felborult az illegális migránsok csónakja

 2025. december 7. vasárnap. 15:46
Nagyszabású művelet zajlik a túlélők felkutatására a Krétától délre fekvő tengeri területen.

Hajótörés Krétánál
Akcióban a görög parti őrség
Fotó: AFP/Costas Metaxakis

Súlyos hajótörés történt a krétai Lerapetra közelében, 26 tengeri mérföldre délre Chrissi szigetétől, amikor egy migránsokat szállító hajó felborult - közölte a Vajdaság Ma. A csónakot félig elsüllyedve találta meg egy török zászló alatt közlekedő teherhajó.

A görög hatóságok szerint a parti őrség két hajója, a Frontex egyik hajója, három parti hajó, valamint egy Super Puma helikopter és egy Frontex repülőgép azonnal a helyszínre sietett, hogy felkutassák az eltűnteket. A görög parti őrség szerint tizennyolc embert holtan találtak, míg két utast élve mentettek ki. A parti őrség szerint további eltűntek nincsenek, a keresési és mentési művelet pedig mostanra befejeződött.

