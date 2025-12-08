Durva büntetés jár a digitális sértegetésért

Bár a hatóságok már évek óta figyelmeztetnek, hogy a Facebook és más közösségi médiafelületek nyilvános térnek számítanak, és annak, ami ott történik jogilag ugyanaz a besorolása, mint amit az ember az utcán vagy más nyilvános terekben csinál vagy mond - ez sajnos sokakat nem zavar. A Főtér cikke szerint most mindezt megtapasztalhatta egy máramarosi férfi is, akit a bíróság alapfokú ítéletében ötvenezer lejes (csaknem négy millió forintos) kártérítés megfizetésére kötelezett, miután írásban megtámadott és megfenyegetett egy kommentelőt a Facebookon.

Az incidens még februárban történt, amikor a rendőrség egy bukaresti utcán feltartóztatta Călin Georgescu autóját és a volt elnökjelöltet bekísérte kihallgatásra. A felperes erről megírta a véleményét az Emaramureș megyei hírportál Facebook-oldalán, a másik férfi - Georgescu támogatója - pedig kommentekben agresszíven rátámadt. A sértett fél ezután beperelte.

A tekintélyes kártérítés mellett a bíróság arra is kötelezte a férfit, hogy az ítéletet saját költségén jelentesse meg egy helyi médiafelületen, és meg kell térítenie a száz lejes perköltséget is. Az ítélet nem jogerős, 30 napon lehet fellebbezni ellene.