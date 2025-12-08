2025. december 8., hétfő

Előd

EUR 382.60 Ft
USD 328.41 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Külföld

Durva büntetés jár a digitális sértegetésért

Könnyen eljár az állam keze

MH
 2025. december 8. hétfő. 7:18
Megosztás

Súlyos büntetésre számíthatnak azok a román állampolgárok, akik durván sértegetik embertársaikat a közösségi oldalakon.

Durva büntetés jár a digitális sértegetésért
Csak óvatosan a kommentekkel!
Fotó: AFP/NurPhoto/Michael Nguyen

Bár a hatóságok már évek óta figyelmeztetnek, hogy a Facebook és más közösségi médiafelületek nyilvános térnek számítanak, és annak, ami ott történik jogilag ugyanaz a besorolása, mint amit az ember az utcán vagy más nyilvános terekben csinál vagy mond - ez sajnos sokakat nem zavar. A Főtér cikke szerint most mindezt megtapasztalhatta egy máramarosi férfi is, akit a bíróság alapfokú ítéletében ötvenezer lejes (csaknem négy millió forintos) kártérítés megfizetésére kötelezett, miután írásban megtámadott és megfenyegetett egy kommentelőt a Facebookon.

Az incidens még februárban történt, amikor a rendőrség egy bukaresti utcán feltartóztatta Călin Georgescu autóját és a volt elnökjelöltet bekísérte kihallgatásra. A felperes erről megírta a véleményét az Emaramureș megyei hírportál Facebook-oldalán, a másik férfi - Georgescu támogatója - pedig kommentekben agresszíven rátámadt. A sértett fél ezután beperelte.

A tekintélyes kártérítés mellett a bíróság arra is kötelezte a férfit, hogy az ítéletet saját költségén jelentesse meg egy helyi médiafelületen, és meg kell térítenie a száz lejes perköltséget is. Az ítélet nem jogerős, 30 napon lehet fellebbezni ellene.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink