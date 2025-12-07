Fennáll a kockázat, hogy az Egyesült Államok kivonul az ukrajnai konfliktusból?

A nyugat-európai vezetők egyre inkább azért aggódnak, hogy az Egyesült Államok kivonulhat az ukrajnai konfliktusból – ezt különböző forrásokra hivatkozva a Bloomberg írta meg.

Az előzmények részeként ezen a héten Trump különmegbízottja, Steve Witkoff és veje, Jared Kushner (képünkön) Moszkvába látogatott, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnökkel megvitassák a konfliktus rendezésének lehetséges útjait - Felvételünkön Steve Witkoff (j), és Jared Kushner

A hírügynökség forrásokra hivatkozva közölte, hogy a tisztviselők attól tartanak, Donald Trump amerikai elnök olyan megállapodást köthet Moszkvával, amelynek eredményeként Kijev megmaradt támogatói Washington katonai és biztonsági támogatása nélkül kell kezeljék a konfliktust.

Az előzmények részeként kedden Trump különmegbízottja, Steve Witkoff és veje, Jared Kushner Moszkvába látogatott, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnökkel megvitassák a konfliktus rendezésének lehetséges útjait. Putyin a tárgyalásokat „szükségesnek és hasznosnak” nevezte, de az amerikai javaslat egyes részeit elutasította. Trump azonban azt mondta, hogy a tárgyalók Moszkvából úgy távoztak, hogy mindkét fél a konfliktus befejezését szeretné.

A Bloomberg által idézett nyugat-európai tisztviselő szerint a legrosszabb forgatókönyv az lenne, ha az Egyesült Államok teljes mértékben kivonulna, megszűnne az Oroszországra nehezedő nyomás, Ukrajna nem használhatna amerikai fegyvereket, és véget érne a hírszerzési információk megosztása.

Kevésbé káros lehetőség lenne szerintük, ha az Egyesült Államok visszalépne a tárgyalásoktól, de továbbra is fegyvereket adna el a NATO-nak, amelyeket az Ukrajnába továbbítana, miközben a hírszerzési együttműködés továbbra is fennmaradna.

A nyugtalanságot tovább fokozta Trump 33 oldalas nemzetbiztonsági stratégiájának közzététele, amelyben arra figyelmeztetett, hogy Európát az „eltűnés” fenyegeti, ha nem alakítja át politikáját és kultúráját.

A dokumentum azzal vádolta Washington európai partnereit, hogy „irreális elvárásokat” támasztanak a konfliktussal kapcsolatban, és „önbizalomhiányt” tanúsítanak Oroszországgal szemben. Azt is kijelentette, hogy az Egyesült Államok továbbra is „nyitott a strukturált diplomáciai csatornákra Oroszországgal”, amennyiben ez az együttműködés összhangban áll az általánosabb amerikai érdekekkel.

„Továbbra is fennáll a kockázata, hogy az Egyesült Államok elfordul az egész kérdéstől, és az európaiakra hagyja” – mondta John Foreman, az Egyesült Királyság korábbi moszkvai és kijevi védelmi attaséja.

Korábban a Bloomberg arról számolt be, hogy Witkoff tanácsot adott Oroszországnak, hogyan alakítson ki olyan békejavaslatot, amelyet Trump elfogadhatónak találhat. Ezzel párhuzamosan Macron állítólag arra figyelmeztetett, hogy az Egyesült Államok „elárulhatja” Ukrajnát, míg Merz állítólag azzal vádolta Washingtont, hogy „játékot játszik”.