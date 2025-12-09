2025. december 9., kedd

Előd

EUR 383.48 Ft
USD 329.08 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Külföld

Alig öt perc alatt megkerülhető a tiltás

Ausztrál tinik kontra állami szigor

MH
 2025. december 9. kedd. 2:48
Megosztás

A 13 éves Isobelnek kevesebb mint öt percébe telt, hogy kijátssza ausztráliai „világelső” közösségi média szabályozási törvényének szigorát. Pedig a kitűzött cél nem badarság - csak éppen azok személyét és tudását nézte le, akiket meg akart oltalmazni a netes mocsoktól...

Alig öt perc alatt megkerülhető a tiltás
No, lássuk azokat a trükköket...
Fotó: AFP/David Gray

Betiltotta Ausztrália kormány a fiatalok számára a közösségi oldalak használatát - ám ez nem sokat ért, ugyanis az érintett korosztály olyan képzett, hogy pillanatok alatt képes megkerülni a korlátozó intézkedéseket - írja a BBC. Mint olvasható, nehéz lenne a kontinensen bárkit is találni, aki úgy gondolja, hogy a világméretű vállalatok eleget tesznek a felhasználók, de különösen a gyermekek védelmének érdekében.

A korlátozó tervezet tárgyalása során jó néhány szakértő, de a helyi, online biztonságért felelős szervezet is egyaránt arra figyelmeztetett, hogy a fiatalok közösségi médiától való kitiltása nem jelent valódi megoldást, ám aggodalmaikat elsöpörte a szülői szenvedélyek és a politikai nyomás áradata. A BBC utal rá, mivel a politika párra lelt a szülőkben, mindenféle észérvet lesöpörtek az asztalról, s csak a rigorózus korlátozás híve kaptak szót.

Ugyanakkor mint kiderült, a fiatalok „lenézése” nem bizonyult túl jó ötletnek, ugyanis ők vannak olyan képzettek és ügyesek, hogy könnyedén átugorják a szabályokat.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink