Alig öt perc alatt megkerülhető a tiltás

A 13 éves Isobelnek kevesebb mint öt percébe telt, hogy kijátssza ausztráliai „világelső” közösségi média szabályozási törvényének szigorát. Pedig a kitűzött cél nem badarság - csak éppen azok személyét és tudását nézte le, akiket meg akart oltalmazni a netes mocsoktól...

Betiltotta Ausztrália kormány a fiatalok számára a közösségi oldalak használatát - ám ez nem sokat ért, ugyanis az érintett korosztály olyan képzett, hogy pillanatok alatt képes megkerülni a korlátozó intézkedéseket - írja a BBC. Mint olvasható, nehéz lenne a kontinensen bárkit is találni, aki úgy gondolja, hogy a világméretű vállalatok eleget tesznek a felhasználók, de különösen a gyermekek védelmének érdekében.

A korlátozó tervezet tárgyalása során jó néhány szakértő, de a helyi, online biztonságért felelős szervezet is egyaránt arra figyelmeztetett, hogy a fiatalok közösségi médiától való kitiltása nem jelent valódi megoldást, ám aggodalmaikat elsöpörte a szülői szenvedélyek és a politikai nyomás áradata. A BBC utal rá, mivel a politika párra lelt a szülőkben, mindenféle észérvet lesöpörtek az asztalról, s csak a rigorózus korlátozás híve kaptak szót.

Ugyanakkor mint kiderült, a fiatalok „lenézése” nem bizonyult túl jó ötletnek, ugyanis ők vannak olyan képzettek és ügyesek, hogy könnyedén átugorják a szabályokat.