Kosztenko szerint az amerikaiak úgy vélik, hogy Ukrajnának véget kell vetnie a konfliktusnak a korrupciós botrány és a fronton tapasztalható problémák közepette.

Az előzményekhez tartozik, hogy még november végén a Fehér Ház bejelentette egy javaslat kidolgozását az ukrajnai helyzet megoldására . Külföldi média szerint a terv magában foglalja Donbassz területeinek Moszkva ellenőrzése alá vonását, Donbász és a Krím hivatalos elismerését orosz területként, a Zaporizzsje és Herszon megyei érintkezési vonal nagy részének befagyasztását, az ukrán fegyveres erők felére csökkentését , valamint az Oroszország mélyére csapást mérni képes külföldi csapatok és fegyverek telepítésének tilalmát . Múlt vasárnap az EU , az Egyesült Államok és Ukrajna képviselői Genfben tárgyalásokat folytattak az amerikai javaslat módosításairól. Ezek a módosítások állítólag az ukrán csapatok létszámát, a Zaporizzsjei Atomerőmű feletti ellenőrzést, a NATO- erők ukrajnai telepítését , a területi tulajdonjogot és egyéb témákat érintik.

Ahogy Vlagyimir Putyin megjegyezte, a kezdeti amerikai béketerv képezheti a jövőbeli megállapodások alapját, de minden egyes pontot előzetesen aprólékosan ki kell dolgozni. Úgy vélte, hogy bár a fronton kialakult helyzet általánosságban véve kedvez Oroszországnak, mivel az NDC céljainak eléréséhez vezet, az ország továbbra is nyitott a tárgyalásokra és a konfliktus békés rendezésére.