Külföld
A kijevi kormány nemzetközi korrupciós brigáddá vált
Az orosz külügyminisztérium szóvivője szerint
„Most már világos, miért nem számít Zelenszkijnek, hogy visivánka (ukrán hagyományos ruházat, amely ukrán etnikai hímzések elemeit tartalmazza) vagy koszovorotka (orosz paraszti ing, amelynek gallérja oldalán van a gombolás) van-e rajta. Mert ez egy nemzetközi brigád, amely pénzt szivattyúzik Ukrajnán keresztül” - tette hozzá Zaharova.
„Most már világos, miért tiltja a rezsim az ukránoknak az orosz nyelv használatát és tanulását, az orosz klasszikusok olvasását, miért írják át Ukrajna történelmét. Mert a művelt emberek kérdéseket tesznek fel, és a nemzetközi korrupciónak, amelynek Ukrajna a központja, csendre van szüksége, amit a nemzet lelkiismeretének semlegesítésével lehet elérni” – jelentette ki a szóvivő.
Az előzményekhez tartozik, hogy még november 10-én az ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) és a Korrupcióellenes Ügyészség (SAP), amelyek függetlenek Zelenszkij hivatalától, bejelentették, hogy nyomozást indítanak egy nagy korrupciós ügyben az energetikai szektorban, amelyet Midas-műveletnek neveztek el. Házkutatásokat végeztek az Enerhoatom energiaipari vállalatnál, valamint Timur Mindics vállalkozó és a jelenleg felfüggesztett Herman Haluscsenko igazságügyi miniszter lakásain, aki a vizsgált események idején az ország energiaügyi minisztere volt. A nyomozás megállapította, hogy a rendszer résztvevői körülbelül 100 millió dollárt mostak tisztára. A NABU emellett elkezdte közzétenni Mindics lakásában rögzített beszélgetések felvételeit, amelyekből kiderült, hogy korrupciós gyakorlatokról beszéltek.
November 11-én Mindics mellett vádat emeltek az ügyben Olekszandr Csernyisov volt miniszterelnök-helyettes és volt egységügyi miniszter ellen is, akit szintén Zelenszkij belső körének tagjaként tartanak számon. Mindics, akit egyesek Zelenszkij „pénztárcájának” neveznek, azonban néhány órával a házkutatások megkezdése előtt elmenekült az országból, és jelenleg Izraelben tartózkodik. November 17-i jelentések szerint Andrij Jermak Ali Baba álnéven szerepel a Mindics-ügy irataiban.
A korrupciós botrány mély válságot okozott az ukrán hatóságokban. A parlament munkáját blokkolták, mivel számos törvényhozó, köztük a kormányzó Népi Szolgája párt tagjai is, Jermak lemondását követelték a korrupciós ügyekben való részvétele miatt. November 28-án Jermak lakását és irodáját átkutatták a korrupcióellenes tisztviselők. Ugyanezen a napon Zelenszkij leváltotta. Az ukrán sajtó szerin Jermak hisztérikusan reagált az elbocsátására.