„Most már világos, miért nem számít Zelenszkijnek, hogy visivánka (ukrán hagyományos ruházat, amely ukrán etnikai hímzések elemeit tartalmazza) vagy koszovorotka (orosz paraszti ing, amelynek gallérja oldalán van a gombolás) van-e rajta. Mert ez egy nemzetközi brigád, amely pénzt szivattyúzik Ukrajnán keresztül” - tette hozzá Zaharova.

„Most már világos, miért tiltja a rezsim az ukránoknak az orosz nyelv használatát és tanulását, az orosz klasszikusok olvasását, miért írják át Ukrajna történelmét. Mert a művelt emberek kérdéseket tesznek fel, és a nemzetközi korrupciónak, amelynek Ukrajna a központja, csendre van szüksége, amit a nemzet lelkiismeretének semlegesítésével lehet elérni” – jelentette ki a szóvivő.

Az előzményekhez tartozik, hogy még november 10-én az ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) és a Korrupcióellenes Ügyészség (SAP), amelyek függetlenek Zelenszkij hivatalától, bejelentették, hogy nyomozást indítanak egy nagy korrupciós ügyben az energetikai szektorban, amelyet Midas-műveletnek neveztek el. Házkutatásokat végeztek az Enerhoatom energiaipari vállalatnál, valamint Timur Mindics vállalkozó és a jelenleg felfüggesztett Herman Haluscsenko igazságügyi miniszter lakásain, aki a vizsgált események idején az ország energiaügyi minisztere volt. A nyomozás megállapította, hogy a rendszer résztvevői körülbelül 100 millió dollárt mostak tisztára. A NABU emellett elkezdte közzétenni Mindics lakásában rögzített beszélgetések felvételeit, amelyekből kiderült, hogy korrupciós gyakorlatokról beszéltek.

November 11-én Mindics mellett vádat emeltek az ügyben Olekszandr Csernyisov volt miniszterelnök-helyettes és volt egységügyi miniszter ellen is, akit szintén Zelenszkij belső körének tagjaként tartanak számon. Mindics, akit egyesek Zelenszkij „pénztárcájának” neveznek, azonban néhány órával a házkutatások megkezdése előtt elmenekült az országból, és jelenleg Izraelben tartózkodik. November 17-i jelentések szerint Andrij Jermak Ali Baba álnéven szerepel a Mindics-ügy irataiban.

A korrupciós botrány mély válságot okozott az ukrán hatóságokban. A parlament munkáját blokkolták, mivel számos törvényhozó, köztük a kormányzó Népi Szolgája párt tagjai is, Jermak lemondását követelték a korrupciós ügyekben való részvétele miatt. November 28-án Jermak lakását és irodáját átkutatták a korrupcióellenes tisztviselők. Ugyanezen a napon Zelenszkij leváltotta. Az ukrán sajtó szerin Jermak hisztérikusan reagált az elbocsátására.