Külföld

Zelenszkij hétfőn Londonba látogathat

Egyeztetés az amerikai béketervről

MH
 2025. december 7. vasárnap. 2:01
Volodimir Zelenszkij elnök a tervek szerint hétfőn Londonba látogat.

Zelenszkij hétfőn Londonba látogathat
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök
Fotó: AFP/Genya Savilov

Az rbc.ua szerint az elnök elmondta: „Valószínűleg Londonba megyek. Szerintem a legvalószínűbb, hogy a találkozó hétfőn lesz.” Mint hozzátette, várhatóan tárgyalni fog az Egyesült Államokban tartózkodó ukrán küldöttséggel a Donald Trump elnök béketervéről folytatott tárgyalásokról.

„Még mindig arra várok, hogy beszélhessek az Egyesült Államokkal, a csapatunkkal, akik ott vannak, az Egyesült Államokban. És ha minden rendben lesz, Londonban leszünk” – jegyezte meg Volodimir Zelenszkij, hozzátéve, hogy Rusztem Umjerov, az RNBO titkára telefonon fog beszámolni neki az amerikaiakkal folytatott tárgyalásokról.

