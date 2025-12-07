Zelenszkij hétfőn Londonba látogathat

Az rbc.ua szerint az elnök elmondta: „Valószínűleg Londonba megyek. Szerintem a legvalószínűbb, hogy a találkozó hétfőn lesz.” Mint hozzátette, várhatóan tárgyalni fog az Egyesült Államokban tartózkodó ukrán küldöttséggel a Donald Trump elnök béketervéről folytatott tárgyalásokról.

„Még mindig arra várok, hogy beszélhessek az Egyesült Államokkal, a csapatunkkal, akik ott vannak, az Egyesült Államokban. És ha minden rendben lesz, Londonban leszünk” – jegyezte meg Volodimir Zelenszkij, hozzátéve, hogy Rusztem Umjerov, az RNBO titkára telefonon fog beszámolni neki az amerikaiakkal folytatott tárgyalásokról.