Külföld
Új amerikai álláspont: Stop a NATO-bővítésnek, kritika az EU-nak
A dokumentum szokatlanul kritikus hangnemet üt meg a transzatlanti szövetségesekkel szemben, és ideológiai alapokra helyezi át a külpolitikát.
A stratégia élesen bírálja az Európai Uniót és más nemzetközi szervezeteket, azzal vádolva őket, hogy migrációs politikájukkal és a cenzúrával „civilizációs eltörlést” hajtanak végre. A szöveg szerint mindez a „nemzeti identitás és az önbizalom elvesztéséhez” vezet.
Ez a retorika nem új keletű a jelenlegi adminisztráció részéről: J. D. Vance alelnök már februárban, a müncheni biztonsági konferencián is az „ellenőrizetlen migrációt” és a szólásszabadság visszaszorulását nevezte Európa fő biztonsági kihívásának, háttérbe szorítva az orosz és kínai fenyegetést. A mostani dokumentum ennek szellemében dicséri a kontinensen előretörő „hazafias” (nacionalista-populista) pártokat - írja a Kyiv Independent .
A doktrína egyik legfajsúlyosabb pontja a katonai szövetséget érinti. A stratégia szerint ideje véget vetni annak a felfogásnak, hogy a NATO egy „folyamatosan bővülő szövetség”.
Ez drasztikus szakítást jelent a hidegháború utáni amerikai politikával, és különösen borús kilátásokat fest Ukrajna számára, amely 2022-ben kérte felvételét. Trump csapata szerint Kijev NATO-ambíciói kulcsszerepet játszottak az orosz invázió kiváltásában – ez az érvrendszer összecseng a Kreml narratívájával.
A dokumentum egy demográfiai figyelmeztetést is tartalmaz:
Legkésőbb néhány évtizeden belül bizonyos NATO-tagállamok többsége nem európai származású lesz – állítja a szöveg, amely szerint ez a tényező kétségessé teheti az érintett nemzetek elkötelezettségét a szövetség iránt.
Az Egyesült Államok érdeke az „ellenségeskedések gyors beszüntetése Ukrajnában” – szögezi le a stratégia. A cél:
- lehetővé tenni Ukrajna háború utáni újjáépítését,
- stabilizálni az európai gazdaságokat,
- és „helyreállítani a stratégiai stabilitást Oroszországgal”.
A dokumentum hangsúlyozza: Európának meg kell tanulnia a saját lábára állni és felelősséget vállalni a védelméért. Az amerikai diplomáciai szerepvállalás célja elsősorban az európai országok és Moszkva közötti konfliktus kockázatának mérséklése.