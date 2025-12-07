Új amerikai álláspont: Stop a NATO-bővítésnek, kritika az EU-nak

Az Egyesült Államoknak „korrigálnia” kell az európai nemzetek jelenlegi „pályáját” – áll a Donald Trump adminisztrációja által december 4-én közzétett új Nemzetbiztonsági Stratégiában.

Donald Trump és J. D. Vance is az „ellenőrizetlen migrációt” és a szólásszabadság visszaszorulását emelte ki Európa egyik fő problémájának

A stratégia élesen bírálja az Európai Uniót és más nemzetközi szervezeteket, azzal vádolva őket, hogy migrációs politikájukkal és a cenzúrával „civilizációs eltörlést” hajtanak végre. A szöveg szerint mindez a „nemzeti identitás és az önbizalom elvesztéséhez” vezet.

Ez a retorika nem új keletű a jelenlegi adminisztráció részéről: J. D. Vance alelnök már februárban, a müncheni biztonsági konferencián is az „ellenőrizetlen migrációt” és a szólásszabadság visszaszorulását nevezte Európa fő biztonsági kihívásának, háttérbe szorítva az orosz és kínai fenyegetést. A mostani dokumentum ennek szellemében dicséri a kontinensen előretörő „hazafias” (nacionalista-populista) pártokat - írja a Kyiv Independent .

A doktrína egyik legfajsúlyosabb pontja a katonai szövetséget érinti. A stratégia szerint ideje véget vetni annak a felfogásnak, hogy a NATO egy „folyamatosan bővülő szövetség”.

Ez drasztikus szakítást jelent a hidegháború utáni amerikai politikával, és különösen borús kilátásokat fest Ukrajna számára, amely 2022-ben kérte felvételét. Trump csapata szerint Kijev NATO-ambíciói kulcsszerepet játszottak az orosz invázió kiváltásában – ez az érvrendszer összecseng a Kreml narratívájával.

A dokumentum egy demográfiai figyelmeztetést is tartalmaz:

Legkésőbb néhány évtizeden belül bizonyos NATO-tagállamok többsége nem európai származású lesz – állítja a szöveg, amely szerint ez a tényező kétségessé teheti az érintett nemzetek elkötelezettségét a szövetség iránt.

Az Egyesült Államok érdeke az „ellenségeskedések gyors beszüntetése Ukrajnában” – szögezi le a stratégia. A cél:

lehetővé tenni Ukrajna háború utáni újjáépítését,

stabilizálni az európai gazdaságokat,

és „helyreállítani a stratégiai stabilitást Oroszországgal”.

A dokumentum hangsúlyozza: Európának meg kell tanulnia a saját lábára állni és felelősséget vállalni a védelméért. Az amerikai diplomáciai szerepvállalás célja elsősorban az európai országok és Moszkva közötti konfliktus kockázatának mérséklése.