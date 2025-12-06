Több tízezer ukránt toloncolhatnak ki Izraelből

Izrael hazaküldheti az ukrán menekülteket, mert a kormány halogatja jogállásuk meghosszabbítását

Az ukránok legális tartózkodása az országban, amelyhez évente jóváhagyás szükséges, lejár már 2025 decemberében. Azonban a kabinetben történt személyzeti változások, többek között a belügyminiszter távolléte miatt a folyamat befagyasztásra került.

Bár az engedély érvényessége jövő hónapban lejár, Izrael még nem hozott döntést annak meghosszabbításáról – írja a Haaretz..

A sajtó és az emberi jogi aktivisták kérdéseire válaszul a Népességügyi és Bevándorlási Hivatal kijelentette, hogy a kérdés vizsgálat alatt áll, és a döntést hamarosan bejelentik. Addig is több ezer ukrán család jövője bizonytalan marad.