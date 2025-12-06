Több mint 9000 kiló kokaint foglaltak le

Egy mesterlövész precíz lövései helikopterről megbénították egy drogcsempész hajó motorjait a Csendes-óceánon.

Az „Operation Pacific Viper” keretében több mint 9000 kilogramm kokaint foglaltak le egy úgynevezett „Go-Fast” csónakról.

A „Helicopter Interdiction Tactical Squadron” (HITRON) mesterlövésze célzott lövéseivel megbénította a csónak motorjait. Ezt követően a parti őrség átkutatta a hajót és lefoglalta a kábítószert. A misszió a Csendes-óceán keleti részén, Mexikótól délre zajlott, ahogy a New York Post beszámol.

Az augusztusban indult „Operation Pacific Viper” a parti őrség és a haditengerészet közös kezdeményezése a kábítószer-csempészet elleni küzdelem érdekében az Egyesült Államokban. A művelet kezdete óta összesen körülbelül 4500 kiló kokaint foglaltak le, ami napin725 kiló mennyiségnek felel meg.

Trump elnök kormánya kemény vonalat követ a drogkartellekkel szemben, és több csoportot, köztük a Sinaloát is terrorista szervezetnek minősített.

Szeptember óta az USA több alkalommal bombázott feltételezett drogcsempész hajókat Latin-Amerika partjainál. Több mint 60 ember vesztette életét, és egyre növekszik a nemzetközi kritika a nemzetközi jog esetleges megsértése miatt. „Southern Spear” – így hívják ezt a műveletet. Augusztus óta jelentősen megnövelték az amerikai csapatok létszámát, hivatalosan a kábítószer-kereskedelem és a úgynevezett „Napok Kartellje” (Cartel de los Soles) körüli „narkoterrorista” hálózatok elleni küzdelem érdekében.

A Royal Marines mesterlövésze egyetlen lövéssel megakadályozta egy 42 millió euró értékű kábítószer-üzletet

Egy brit mesterlövész a Royal Marines-ből októberben egyetlen lövéssel megállította a kábítószer-csempészeket az Ománi-öbölben, egy Wildcat helikopterről. A helikopter megjelenésekor a legénység azonnal elkezdte a rakományt a vízbe dobálni, hogy gyorsabban haladjanak és elmenekülhessenek.

A lövés megsemmisítette a hajó motorját, amely több mint 1,5 tonna heroin, kristálymetamfetamin és hasis volt, összesen 42 millió euró értékben.