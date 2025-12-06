Peter Pellegrini: Felesleges a fegyverszállítás

A politikus a szlovák közmédiának (STVR) adott interjúban kifejtette: a fegyverkezés finanszírozása szerinte nem megoldás, hanem a pusztítás konzerválása, számol be a KárpátHír.

Pellegrini érvelése azon a helyzetértékelésen alapul, miszerint a harctéri realitások nem kedveznek Kijevnek. Úgy véli, az orosz hadsereg mérete és kitartása miatt irreális elvárás az ukrán győzelem.

„Ma már mindenki számára nyilvánvaló, hogy Ukrajna […] egyszerűen nem képes megnyerni ezt a háborút, és nem tudja kiszorítani Oroszországot a területéről.”

Az elnök szerint ha az EU újabb tíz- vagy százmilliárdokat küld fegyverekre, azzal „csak elnyújtjuk a konfliktust, amelynek pusztító következményei vannak Ukrajnára nézve”. Ehelyett a béketeremtésre kellene koncentrálni, és arra ösztönözni az Egyesült Államokat, hogy mielőbb kezdjen tárgyalásokat Vlagyimir Putyinnal.

Fegyverek helyett újjáépítés

A szlovák államfő szerint a rendelkezésre álló óriási összegeket nem a frontvonalra, hanem a hátországba kellene csatornázni, de csak a harcok lezárása után. Pellegrini úgy látja, a pénznek az áramellátás helyreállítását, a lerombolt épületek és városok újjáépítését kellene szolgálnia.