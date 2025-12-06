Külföld
Nyolc ukrán megye energetikai hálózatát lőtték szét az oroszok az éjjel
Oroszország szombatra virradóra masszív, kombinált légicsapást hajtott végre
A támadássorozat kiterjedtségét mutatja, hogy az ország nyugati felétől egészen a keleti frontvonalig értek a becsapódások.
A helyzet súlyosságát jelzi, hogy a bejelentés szerint hat megyében – köztük Kijevben és Odesszában – azonnali áramszünetekkel kell szembenéznie a lakosságnak. A támadások intenzitása illeszkedik az elmúlt napok tendenciájához – jelentette be reggeli közleményében az ukrán Energiaügyi Minisztérium, számol be a KárpátHír.
A szakemberek már dolgoznak a károk felmérésén és a helyreállításon, de a fogyasztók egyelőre hat régióban (Odessza, Csernyihiv, Kijev, Harkiv, Dnyipropetrovszk és Mikolajiv) tapasztalhatnak áramkimaradásokat.