Nyolc ukrán megye energetikai hálózatát lőtték szét az oroszok az éjjel

A ukrán Energiaügyi Minisztérium tájékoztatása szerint az orosz erők az éjszaka folyamán szisztematikusan támadták az energetikai szektor minden szegmensét: a találatok generátorokat, elosztóállomásokat és a nagyfeszültségű átviteli rendszereket is érték.

Lvivben is tartós marad az áramszünet az orosz támadások után

A támadássorozat kiterjedtségét mutatja, hogy az ország nyugati felétől egészen a keleti frontvonalig értek a becsapódások.

A helyzet súlyosságát jelzi, hogy a bejelentés szerint hat megyében – köztük Kijevben és Odesszában – azonnali áramszünetekkel kell szembenéznie a lakosságnak. A támadások intenzitása illeszkedik az elmúlt napok tendenciájához – jelentette be reggeli közleményében az ukrán Energiaügyi Minisztérium, számol be a KárpátHír.

A szakemberek már dolgoznak a károk felmérésén és a helyreállításon, de a fogyasztók egyelőre hat régióban (Odessza, Csernyihiv, Kijev, Harkiv, Dnyipropetrovszk és Mikolajiv) tapasztalhatnak áramkimaradásokat.