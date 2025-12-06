2025. december 7., vasárnap

Előd

EUR 382.08 Ft
USD 327.82 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Külföld

Nyolc ukrán megye energetikai hálózatát lőtték szét az oroszok az éjjel

Oroszország szombatra virradóra masszív, kombinált légicsapást hajtott végre

MH
 2025. december 6. szombat. 13:10
Megosztás

A ukrán Energiaügyi Minisztérium tájékoztatása szerint az orosz erők az éjszaka folyamán szisztematikusan támadták az energetikai szektor minden szegmensét: a találatok generátorokat, elosztóállomásokat és a nagyfeszültségű átviteli rendszereket is érték.

Nyolc ukrán megye energetikai hálózatát lőtték szét az oroszok az éjjel
Lvivben is tartós marad az áramszünet az orosz támadások után
Fotó: AFP/Sergei Gapon

A támadássorozat kiterjedtségét mutatja, hogy az ország nyugati felétől egészen a keleti frontvonalig értek a becsapódások.

A helyzet súlyosságát jelzi, hogy a bejelentés szerint hat megyében – köztük Kijevben és Odesszában – azonnali áramszünetekkel kell szembenéznie a lakosságnak. A támadások intenzitása illeszkedik az elmúlt napok tendenciájához – jelentette be reggeli közleményében az ukrán Energiaügyi Minisztérium, számol be a KárpátHír.

A szakemberek már dolgoznak a károk felmérésén és a helyreállításon, de a fogyasztók egyelőre hat régióban (Odessza, Csernyihiv, Kijev, Harkiv, Dnyipropetrovszk és Mikolajiv) tapasztalhatnak áramkimaradásokat.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink