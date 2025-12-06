Minszk és Kijev sorsa összefonódik

Fehéroroszország és Ukrajna sorsa összefonódik, ezért fontos, hogy Ukrajna megnyerje az Oroszországgal szemben vívott háborúját - jelentette ki Szvjatlana Cihanouszkaja fehérorosz ellenzéki vezető szombaton Seefeldben, a 17. európai médiatalálkozón.

Cihanouszkaja felszólalásában hangsúlyozta, hogy az ukrán győzelem nemcsak Fehéroroszországnak fontos, hanem több más országnak, például Moldovának, Georgiának és Örményországnak, illetve természetesen általánosságban Európának is.

Aljakszandr Lukasenka fehérorosz vezető és Vlagyimir Putyin orosz elnök között kölcsönösen előnyös barátság van - fogalmazott. A fehérorosz elnök politikájával igyekezett az országot minél inkább Oroszországhoz kapcsolni a népesség akaratának ellenében. Amikor Ukrajnában kirobbant a háború, Lukasenka volt az, aki Fehéroroszországot is belerántotta a konfliktusba. Az emberek azonban Ukrajna oldalára álltak - húzta alá Cihanouszkaja.

„Mi természettől fogva európaiak vagyunk” - jelentette ki.

Azzal kapcsolatban, mit hozhat a jövő Lukasenka után, az ellenzéki politikus kifejtette: eljön majd egy rövid pillanat, amikor a Fehéroroszországban élők előtt két lehetséges forgatókönyv rajzolódik ki. Az egyik az oroszbarát forgatókönyv szegénységgel, háborúkkal és megszállással, a másik az európai forgatókönyv demokráciával és szabadsággal.

„Azt már tudjuk, hogy az emberek mi mellett döntenének. Mégis felkészültnek kell lennünk, mert Oroszország nem akarja Fehéroroszországot elveszíteni. Sőt az is kérdés, hogy Oroszország milyen állapotban lesz majd ekkor, megnyerte vagy elveszítette-e az ukrajnai háborút” - folytatta Cihanouszkaja.

Az ellenzéki politikus szerint a fehérorosz demokratikus erők már erős alternatív intézményeket hoztak létre a száműzetésben, kapcsolatokat építettek ki az Európai Unióval és az Egyesült Államokkal. Azt is kiemelte: fontos, hogy Európának is legyen Fehéroroszországra vonatkozó stratégiája, és az ország az ukrajnai rendezési folyamatban ne váljon afféle „vigaszdíjjá” Putyin számára.