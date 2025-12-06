2025. december 7., vasárnap

Előd

Vita a demográfiáról
Külföld

Megvan az amerikai-ukrán megállapodás a biztonsági keretekről

Folytatódó egyeztetések

MH
 2025. december 6. szombat. 12:19
Megállapodtak a „biztonsági intézkedések keretrendszeréről” és megvitatták a háború lezárásához szükséges elrettentési lehetőségeket a Fehér Ház és Ukrajna tárgyalói.

Az amerikai és ukrán delegációk a tárgyalásokon a háború befejezéséhez vezető lépéseket vitatták meg
A találkozón a felek áttekintették az amerikai fél közelmúltbeli, oroszokkal folytatott megbeszéléseinek eredményeit, valamint azokat a lépéseket, amelyek a konfliktus befejezéséhez vezethetnek. A hivatalos tájékoztatás szerint az amerikaiak és az ukránok egyetértésre jutottak a biztonsági struktúrát illetően, és egyeztettek a tartós béke fenntartásához szükséges elrettentési képességekről is – jelenti a Bloomberg hivatalos amerikai közlésre hivatkozva, számol be a Strana.

A megállapodás ténye ellenére a hírügynökség értékelése szerint „kevés jele van olyan komoly áttörésnek, amely új lendületet adhatna a tárgyalásoknak”. A munka mindenesetre folytatódik: a várakozások szerint az amerikai és ukrán tárgyalócsoportok szombaton ismét összeülnek a további egyeztetésekre.

Szigorú ukrán feltételek

A mostani megbeszélések kontextusához tartozik Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter határozott állásfoglalása is. A tárcavezető a NATO-Ukrajna Tanács ülésén egyértelművé tette Kijev pozícióját:

Ukrajna nem fogad el „kétértelmű biztonsági garanciákat”, és elutasítja az egyoldalú csapatkivonásra vonatkozó követeléseket bármilyen békemegállapodás megkötésekor.

