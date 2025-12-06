2025. december 7., vasárnap

Előd

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
Külföld

Huszonegy ország finanszírozza az amerikai fegyverek vásárlását Ukrajnának

A résztvevők eddig összesen több mint 4 milliárd dollárt adtak össze a célra

MH
 2025. december 6. szombat. 14:21
Az ukrán külügyminisztérium tájékoztatása szerint a NATO PURL (Procurement of Urgent Requirements for Land) elnevezésű programjához – amely amerikai haditechnikai eszközök beszerzését teszi lehetővé Kijev számára – immár 21 ország csatlakozott.

Huszonegy ország finanszírozza az amerikai fegyverek vásárlását Ukrajnának
Andrij Szibiha kiemelte, hogy már 21 ország támogatja Ukrajna fegyvervarzenáljának bővítését
Fotó: AFP/Nicolas Tucat

A tárcavezető beszámolója szerint az elmúlt napokban felgyorsultak az események: öt új állam jelezte csatlakozási szándékát, miközben nyolc, már korábban is részt vevő ország döntött további hozzájárulások mellett.

Szibiha külön kiemelte a kezdeményezés földrajzi kiterjesztését. „Először történt meg a résztvevők körének bővítése a Szövetségen kívüli országokkal” – fogalmazott a miniszter, utalva arra a jelentős lépésre, hogy a légvédelmi képességek erősítését célzó programhoz a csendes-óceáni térségből is érkezett segítség - írja az Ukrajinszka Pravda.

A NATO külügyminisztereinek brüsszeli találkozója konkrét pénzügyi eredményeket is hozott: a PURL program keretében mintegy egymilliárd dollár értékű új kötelezettségvállalás született a fegyverellátás biztosítására.

A mai napig 21 ország vesz részt a PURL-ben, a kötelezettségvállalások teljes összege eléri a 4,18 milliárd dollárt. Nagyon hálásak vagyunk mindegyiküknek – összegezte az eredményeket az ukrán diplomácia vezetője.

A források felhasználása már zajlik: Lengyelország, Németország és Norvégia például közösen 100 millió dollárt különített el kifejezetten Patriot-rendszerekhez szükséges elfogórakéták beszerzésére.

