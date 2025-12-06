Folytatódnak a tárgyalások a Gázába vezénylendő misszióról

Folytatódnak a tárgyalások a Gázai övezetbe vezénylendő, a stabilitást biztosító katonai egységekről - jelentette be szombaton a török külügyminiszter Katarban.

Hakan Fidan a Dohában rendezett fórumon elmondta, további egyeztetések szükségesek a csapatok jogköreiről, illetve arról, milyen mértékben vesznek részt a stabilitás fenntartásában. Rámutatott arra is, hogy egy ilyen misszió fő célja az lenne, hogy az izraelieket és a palesztinokat a saját területeiken tartsa.

„Úgy vélem, az egyetlen módja annak, hogy ezt a háborút lezárjuk, ha őszintén és eltökélten részt veszünk a béketárgyalásokban” - tette hozzá.

A konferencián felszólalt Muhammad bin Abdul Rahman Ál Száni katari miniszterelnök is, aki hangsúlyozta: a gázai tűzszünet nem lesz teljes egészen addig, ameddig Izrael nem vonja ki az összes katonáját a Gázai övezetből.

José Manuel Albares spanyol külügyminiszter Izraelt Oroszországhoz hasonlította, úgy vélve, hogy a háborút mindkét ország „bevett külpolitikai eszközként használja”.

„Hiszünk abban, hogy háborúval nem lehet megoldani az államok közötti vitás kérdéseket, mindenekelőtt pedig az az álláspontunk, hogy az agresszort nem szabad megjutalmazni” - fogalmazott, hozzátéve: ha mégis így tennének, többé egyetlen kisebb ország sem lenne biztonságban.