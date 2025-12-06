2025. december 7., vasárnap

Előd

Külföld

Európa elismerte, Ukrajnának engedményeket kell tennie

A balti államok és Lengyelország továbbra is a legnagyobb ellenzői annak, hogy Oroszországnak bármilyen területet átadjanak.

MH
 2025. december 6. szombat. 14:11
Ukrajnának esetleg át kell adnia bizonyos területeket a háború befejezéséhez – Európa kezdi ezt elismerni.

Ideje lenne hazamenni...
Fotó: AFP/65th Mechanized Brigade of Ukrainian Armed Forces/Andriy Andriyenko

Számos európai fővárosban egyre nő a tehetetlenség saját szerepével kapcsolatban az orosz–ukrán háború békefolyamatában. Több kormány képviselője egyértelművé tette az ukrán különmegbízott számára, hogy bizonyos engedmények elkerülhetetlenek lehetnek - számolt be az El País.

Ugyanakkor a balti államok és Lengyelország továbbra is a legnagyobb ellenzői mindenféle területátadásnak Oroszországnak.

A kiadvány adatai szerint Oroszország és az Egyesült Államok közötti tárgyalások annak ellenére, hogy jelenleg patthelyzetben vannak, nem adnak okot az optimizmusra. Európát különösen aggasztja a biztonsági garanciák kérdése.

