Csernobil vészjelzést küldött: lyuk a védőpajzson

A februári dróntámadás súlyos szerkezeti kárt okozott a csernobili erőmű fölé épített védőpajzsban. Csernobil emiatt olyan állapotba került, amelyet az IAEA szerint már nem lehet biztonságosnak tekinteni, amíg a teljes helyreállítás meg nem történik.

A 2019-ben befejezett acél védőszerkezetet több mint tíz éven át építették, hogy hosszú távon zárja el a sugárzást, és lehetővé tegye a régi szarkofág és a reaktor romjainak biztonságos eltávolítását. Csernobil azonban most ismét nemzetközi aggodalmat vált ki, mert a februári dróntámadás olyan mértékben rongálta meg a külső burkolatot, hogy a szerkezet már nem képes hiánytalanul ellátni fő funkcióját – írja a TheGuardian alapján az origo.hu.

Az IAEA terepszemléje több helyen is kimutatta a fémszerkezet sérülését, köztük azt a pontot, ahol a robbanófejes drón átütötte a külső burkolatot. A vizsgálat szerint a sugárzás elleni védőrétegek hatékonysága visszaesett, és a nemzetközi elemzések ezt már egyértelműen a csernobili dróntámadás következményeiként között tartják számon.

Az ukrán hatóságok szerint a támadást orosz drón hajtotta végre, ám Moszkva tagadta a felelősséget. A tűz és a burkolat sérülése ellenére a sugárzási értékek stabilak maradtak, de ez nem változtat azon, hogy a több mint 1,5 milliárd euróba kerülő európai nukleáris védőszerkezet már nem teljesíti maradéktalanul elsődleges szerepét.

A régi, betonból épült szarkofág eredetileg mindössze 30 évre volt tervezve, ezért húzták a helyére a gigantikus acélkonstrukciót. A mostani sérülés miatt viszont újra központi kérdéssé vált a radiológiai kockázatok felmérése Csernobil területén, különösen úgy, hogy a háborús cselekmények több ukrán energetikai létesítményt is megrongáltak.

Rafael Grossi, az IAEA főigazgatója közölte: bár már végeztek átmeneti javításokat, a teljes helyreállítás sürgős és elengedhetetlen, hogy a szerkezet hosszú távon is biztonságos maradjon. A vizsgáló misszió a nukleáris létesítményeket ért háborús károk országos felmérésével egy időben zajlott, amely az ukrán állomásokban keletkezett jelentős pusztítást is dokumentálta.

A helyzet különösen érzékeny, mert az orosz csapatok 2022-ben több mint egy hónapig megszállva tartották a csernobili erőművet és környékét. Ez már akkor is felvetette a nukleáris létesítmények háborús fenyegetettsége témáját, amely most újra kulcsfontosságú lett.

