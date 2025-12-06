Ausztrália szankciókkal sújtotta a kabuli tálib vezetés több tagját

2025. december 7., vasárnap

Előd

Külföld

 2025. december 6. szombat. 15:54
Ausztrália pénzügyi szankciókat és beutazási tilalmat vetett ki szombaton az afganisztáni tálib kormányzat négy tisztségviselőjére, a döntést az ázsiai ország emberi jogi helyzetének súlyos romlásával, különös tekintettel a tálibok nőkkel kapcsolatos rendelkezéseivel indokolta.

Penny Wong ausztrál külügyminiszter
Fotó: OLIVIER DOULIERY / POOL / AFP

Penny Wong ausztrál külügyminiszter elmondta, a szankciók három minisztert és egy bírót érintenek, akiknek része van Kabul azon intézkedéseiben, amelyek ellehetetlenítik a nők helyzetét, illetve aláássák a jogállamot.

Ausztrália, több más országgal együtt 2021-ben, a tálibok ismételt hatalomra kerülését követően vonta ki csapatait Afganisztánból. A hatalomtávétel után Canberra több ezer afgánt - zömében nőket és gyerekeket - fogadott be.

Ismételt hatalomra kerülésük óta a tálibok számos, a nőkre nézve hátrányosan megkülönböztető rendelkezést hoztak, például gyakorlatilag megtiltották azt is számukra, hogy otthonaikon kívül hangosan megszólaljanak. Emellett a világon jelenleg Afganisztán az egyetlen ország, amely eltiltja a nőket a középiskolától és a felsőoktatástól.

Az ENSZ a tálibok gyakorlatát korábban már nemi apartheidnek minősítette.

