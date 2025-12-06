Amerikai külügy: Innentől minden Oroszországon múlik

Az Egyesült Államok Külügyminisztériuma az ukrán delegációval folytatott tárgyalások után kijelentette: a békés rendezés további lépései mostantól Oroszországon múlnak.

Az amerikai és ukrán delegációk a tárgyalásokon a háború befejezéséhez vezető lépéseket vitatták meg

A külügyi tárca honlapján közzétett közlemény szerint a megbeszélések során mindkét fél arra jutott, hogy bármilyen megállapodás eléréséhez Oroszország komoly elkötelezettségére van szükség. A dokumentum hangsúlyozza: Moszkvának konkrét lépéseket kell tennie a deeszkaláció és a vérontás befejezése érdekében a tartós béke eléréséhez.

Hasonló nyilatkozatot tett közzé az ukrán delegációt vezető Rusztem Umerov is, miután pénteken találkozott Donald Trump különmegbízottaival, Steven Witkoff-fal és Jared Kushnerrel.

Miközben az ukrán fél és a hivatalban lévő külügyminisztérium kommunikál, Trump megbízottai, Witkoff és Kushner nem adtak ki hasonló nyilatkozatot. A találkozón a hírek szerint nem vett részt a következő adminisztráció várható külügyminisztere, Marco Rubio sem.

A Külügyminisztérium megfogalmazása – miszerint a „további haladás” Oroszországon múlik – felveti a kérdést: vajon ez azt jelenti-e, hogy Ukrajnával már minden vitás kérdést, köztük a Donald Trump béketervében szereplő kényes pontokat (például az ukrán csapatok kivonását Donyeck megyéből) sikerült tisztázni? Erre vonatkozóan sem az amerikai, sem az ukrán hivatalos források nem adtak egyértelmű választ - írja a strana.today alapján az KárpátHír.