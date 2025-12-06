Odesszában a helyi lakosok betörték egy kisbusz ablakát, amely az egyik területi toborzási és szociális támogatási központhoz (TCC, a katonai regisztrációs és besorolási hivatal analógja) tartozott, és segítettek a mozgósítottaknak kijutni onnan.

A verekedésben több mint 10 ember vett részt, többségük férfi. A verekedés során szöghúzók és gumiabroncsok is előkerültek. - írja a Strana.ua, számol be a news.ru.

Korábban Lvivban egy TCC alkalmazottat öltek meg egy dokumentumellenőrzés során. A támadó, egy 30 éves városi lakos, megszúrta a katonát, gázpermetet használt, majd elmenekült a helyszínről. A sérült katonai biztos, súlyos csípőartériás sebet szenvedett a kórházba, majd később meghalt. A támadás gyanúsítottját a rendvédelmi szervek őrizetbe vették.