Külföld

A tömeg szabadította ki a mozgósítottakat a TCC buszról

Több mint 10 ember vett részt a verekedésben

MH
 2025. december 6. szombat. 21:41
Odesszában a helyi lakosok betörték egy kisbusz ablakát, amely az egyik területi toborzási és szociális támogatási központhoz (TCC, a katonai regisztrációs és besorolási hivatal analógja) tartozott, és segítettek a mozgósítottaknak kijutni onnan.

A tömeg szabadította ki a mozgósítottakat a TCC buszról
Az ukrán lakosság megelégelte a kényszersorzást (képünk illusztráció)
Fotó: AFP/NurPhoto/Lorenzo Di Cola

A verekedésben több mint 10 ember vett részt, többségük férfi. A verekedés során szöghúzók és gumiabroncsok is előkerültek. - írja a Strana.ua, számol be a news.ru.

Objektum doboz

Korábban Lvivban egy TCC alkalmazottat öltek meg egy dokumentumellenőrzés során. A támadó, egy 30 éves városi lakos, megszúrta a katonát, gázpermetet használt, majd elmenekült a helyszínről. A sérült katonai biztos, súlyos csípőartériás sebet szenvedett a kórházba, majd később meghalt. A támadás gyanúsítottját a rendvédelmi szervek őrizetbe vették.

