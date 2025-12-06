Külföld
A tömeg szabadította ki a mozgósítottakat a TCC buszról
Több mint 10 ember vett részt a verekedésben
Az ukrán lakosság megelégelte a kényszersorzást (képünk illusztráció)
Fotó: AFP/NurPhoto/Lorenzo Di Cola
A verekedésben több mint 10 ember vett részt, többségük férfi. A verekedés során szöghúzók és gumiabroncsok is előkerültek. - írja a Strana.ua, számol be a news.ru.
Korábban Lvivban egy TCC alkalmazottat öltek meg egy dokumentumellenőrzés során. A támadó, egy 30 éves városi lakos, megszúrta a katonát, gázpermetet használt, majd elmenekült a helyszínről. A sérült katonai biztos, súlyos csípőartériás sebet szenvedett a kórházba, majd később meghalt. A támadás gyanúsítottját a rendvédelmi szervek őrizetbe vették.