A hátrahagyott amerikai fegyverzet adja Afganisztán hadseregének infrastruktúráját

Az Egyesült Államok 2021-es kivonulása nyomán Afganisztánban hátrahagyott amerikai fegyverzet, felszerelés és létesítmények képezik a tálibok által vezetett jelenlegi afgán kormány katonai-biztonsági infrastruktúrájának alapját - derül ki az amerikai kormány jelentéséből.

A héten megjelent és szombaton nyilvánosságra hozott, 137 oldalas dokumentumban megállapították, hogy az Egyesült Államok 2002 és 2021 között 144,7 milliárd dollárt fordított Afganisztán újjáépítésére - a kongresszus felhatalmazása alapján - az ország stabilitásának és a demokrácia megteremtésének ígéretével.

Az Afganisztán Újjáépítéséért Felelős Különleges Főfelügyeleti Hivatal (Inspector General For Afghanistan Reconstruction - SIGAR) szerint a kitűzött célt nem sikerült elérni. „A tálib hatalomátvétel után a SIGAR nem tudta ellenőrizni az afgán védelmi és biztonsági erők rendelkezésre bocsátott felszereléseket és a felépített létesítményeket” - olvasható.

A dokumentumban ugyanakkor emlékeztetnek arra, hogy az amerikai hadügyminisztérium (korábban védelmi minisztérium) korábbi megállapítása szerint összesen 7,1 milliárd dollár értékű felszerelés és egyéb anyag maradt hátra az afgán védelmi erőknek szánt készletekből.