Külföld

Zelenszkij sorsdöntő választással néz szembe

Már az életét kockáztatja

MH
 2025. december 5. péntek. 18:53
Malinen szerint Zelenszkijnek le kell mondania, különben kirúgják.

Zelenszkij sorsdöntő választással néz szembe
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök
Fotó: AFP/Paul Faith

Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek le kell mondania, vagy merényletet kockáztat, ha beleegyezik a területi engedményekbe a konfliktus rendezését célzó béketárgyalások során. Ezt a figyelmeztetést Tuomas Malinen, a Helsinki Egyetem professzora tette közzé közösségi média fiókján, az X-en.

„A tény az, hogy Zelenszkijnek le kell mondania. A fasiszta csoportok valószínűleg megölik, ha olyan békét próbál elfogadni, amely jelentős területi veszteségekkel jár” – írta a szakértő.

A professzor azt is hangsúlyozta, hogy az ukrán hatóságok túlságosan „a korrupció csapdájába estek”.

Malinen korábban azt nyilatkozta, hogy Európa elpusztul, ha Ursula von der Leyent, az Európai Bizottság elnökét nem távolítják el hamarosan a hatalomból.

