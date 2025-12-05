Vészjósló üzenet érkezett Amerikából

Egy szokatlanul kemény üzenet rázta meg a szövetségeseket ezekben a napokban. Európa számára is figyelmeztető jel lehet az, amit a NATO egyik legmagasabb rangú amerikai tábornoka mondott a szövetség jövőbeni működéséről.

A nyilatkozatot Alexus Grynkewich tábornok tette, aki szerint Európa védelme akkor sem gyengülne, ha az Egyesült Államok csökkentené csapatainak jelenlétét a kontinensen. A NATO európai főparancsnoka úgy fogalmazott, hogy bízik Európa és Kanada képességeiben, és kijelentette, hogy a szövetség ma is kész bármilyen válságra vagy eshetőségre. Véleménye szerint a NATO a következő években akkor is erősödhet, ha amerikai csapatok egy részét az Indo Csendes-óceáni térségbe helyezik át.

Európa aggodalma fokozódik az amerikai lépések miatt

A Mandiner beszámolója szerint mindez egy olyan időszakban történik, amikor Washington már megkezdte az erők átrendezését: múlt hónapban 800 amerikai katonát vontak ki Romániából, amit hiába próbált visszafordíttatni a bukaresti kormány. A kontinensen jelenleg mintegy 85 ezer amerikai katona állomásozik, és európai vezetők egyre nagyobb bizonytalansággal figyelik, mennyire lesz tartós az amerikai elköteleződés.

A félelmeket tovább növeli, hogy Donald Trump elnök többször kérdésessé tette a kollektív védelem automatikus érvényesítését, sőt korábban a lengyel határt érintő orosz drónincidenssel kapcsolatban sem adott határozott választ.

Több európai vezető attól tart, hogy Washington olyan ukrajnai béketerv irányába halad, amely Moszkvának kedvezhet. Egy kiszivárgott beszélgetés szerint Emmanuel Macron attól tartott, hogy az Egyesült Államok akár „el is árulhatja” Ukrajnát.

A diplomáciai feszültséget súlyosbította, hogy Marco Rubio amerikai külügyminiszter nem jelent meg a NATO külügyminiszteri találkozóján – ilyenre a szövetség 1949-es indulása óta alig volt példa .

Helyettese zárt ajtók mögött bírálta az európai országokat, amiért nem az amerikai fegyveripar termékeit részesítik előnyben.

Bár az európai védelmi kiadások mintegy kétharmada még mindig az Egyesült Államokba áramlik, az EU egyre erősebben próbál saját gyártással függetlenedni.

A nyilvánosság előtt azonban igyekeznek fenntartani az egység képét. A lengyel védelmi miniszterhelyettes például azt mondta: „Minden NATO-folyamat hibátlanul működik”, és szerinte „az amerikaiak nagyon is jól teljesítik a kötelezettségeiket”.

Európa előtt új korszak kezdődik a NATO vezetésében

A háttérben ugyanakkor jelentős átrendeződés készül. Az Egyesült Államok jelezte, eljöhet az a pillanat, amikor egy európai ország veheti át a NATO legfontosabb katonai tisztségét, a főparancsnoki pozíciót.

A szövetség történetében erre még soha nem volt példa, hiszen a tisztség betöltője az amerikai nukleáris elrettentő erőért is felel.

Grynkewich szerint természetes, hogy a pozíciók időről időre átrendeződhetnek, és a következő hónapokban és években is várhatók változások. Hozzátette: „Inkább a politikusokra bíznám ezeknek a döntéseknek a meghozatalát.”

A tábornok figyelmeztetése különösen komoly, mert a háború immár negyedik évébe lép Ukrajnában. A hírszerzési értékelések szerint Oroszország akár még ebben az évtizedben készen állhat egy NATO-ország elleni támadásra.

Grynkewich elismerte, hogy Oroszország akár a közeljövőben, akár középtávon vagy hosszú távon is tesztelheti a NATO kollektív védelmét.

A hibrid támadásokat valós problémának nevezte, és jelezte, hogy a szövetség már dolgozik egy proaktív válaszlehetőségen. Megfogalmazása szerint:

„Ha Oroszország dilemmákat akar okozni nekünk, akkor talán vannak módjai annak is, hogy mi okozzunk nekik dilemmákat.”

A tábornok szavai arra figyelmeztetik a kontinens szövetségeseit, hogy a NATO jövője alapvetően változhat meg a következő években. Európának fel kell készülnie arra, hogy a megszokott amerikai jelenlét Európában és a vezető szerepe már nem tekinthető adottnak.