V4-es összefogás: tízezres tüntetés készül Brüsszel ellen

Teljes irányváltást követel az Európai Bizottságtól a cseh, a lengyel, a magyar és a szlovák agrárkamara, az erről szóló közös nyilatkozatot pénteki tanácskozásukon fogadták el – közölte az MTI-vel a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK).

Az közlemény szerint a négy ország agrárkamaráinak vezetői csütörtökön és pénteken üléseztek a szlovákiai Tátralomnicon. Közös nyilatkozatukban az szerepel, hogy határozottan tiltakoznak a bizottság azon júniusi javaslata ellen, amely szerint a 2028-2034-es uniós költségvetési ciklusban több mint 20 százalékkal csökkentenék az agrártámogatásokat és megszüntetnék az önálló uniós Közös Agrárpolitikát (KAP).

Az agrárkamarák a mezőgazdasági költségvetés legalább 2021–2027-es szintjének megtartását, valamint annak inflációval arányos emelését és a KAP bevált kétpilléres struktúrájának fenntartását tartják indokoltnak. Emellett a szervezetek azzal sem értenek egyet, hogy csökkenjen a területalapú jövedelemtámogatás, a nyugdíjkorhatárt elérő, öregségi nyugdíjban részesülő gazdák pedig ne kaphassanak többé ilyen támogatást – közölték.

Mint írták, „az Európai Bizottság alapos előkészítés nélkül, az érintettekkel való egyeztetés és hatástanulmányok készítése nélkül tervez döntéseket hozni, ami tarthatatlan”. A négy agrárkamara felhívja az uniós döntéshozók figyelmét arra, hogy „ne kössenek olyan kereskedelmi megállapodásokat EU-n kívüli országokkal, amelyek veszélyeztetik az európai mezőgazdasági termelőket és élelmiszer-biztonsági kockázatot jelentenek a fogyasztók számára”.

A közlemény szerint az Ukrajnából, Brazíliából vagy éppen Marokkóból érkező importtal szemben ugyanis nem várják el az Európai Unióban kötelező élelmiszer-biztonsági előírásokat, mégis ellenőrzés nélkül engedik be azokat az európai piacra. Nemcsak Csehország, Lengyelország, Magyarország és Szlovákia termelői vannak felháborodva, hanem egész Európa-szerte forrnak az indulatok – írták.

A tervezett uniós intézkedések miatt Brüsszelben december 18-án „nagyszabású, több ezer fős gazdatüntetés lesz”. A demonstráción a négy most nyilatkozatot kiadó ország mellett számos más tagállam gazdálkodói, agrár-érdekképviseleti szervezetei is részt vesznek majd, közel tízezres létszámmal – olvasható a közleményben. A V4-es egyeztetésen első alkalommal az osztrák agrárkamara is képviseltette magát, ami a sajtóanyag szerint a közös érdekképviselet erősödését mutatja.