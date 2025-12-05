Új miniszterelnököt neveznek ki Csehországban

Andrej Babišt, az ANO mozgalom elnökét december 9-én nevezik ki Csehország miniszterelnökévé. Ezt Petr Pavel cseh államfő jelentette be.

A cseh vezető dicsérte Andrej Babišt, amiért eleget tett a megállapodásának, és nyilvánosan bejelentette, hogyan kívánja megoldani összeférhetetlenségét, nevezetesen a nagy Agrofert holdingban való tulajdonlását – írta meg az Eadaily.

„Nagyra értékelem, hogy Andrej Babiš egyértelműen és átláthatóan teljesítette a megállapodásunkat, és nyilvánosan bejelentette, hogyan fogja megoldani az összeférhetetlenségét. Ezért úgy döntöttem, hogy december 9-én, kedden, reggel 9 órakor miniszterelnöknek nevezem ki. Tiszteletben tartom az alsóházi választások eredményét és a koalíciós kormányalakítási tárgyalások jelenlegi állását” — írta Pavel az egyik közösségi oldalán.