Több ezer ukránt küldhetnek haza Izraelből

Több tízezer ukrán migráns deportálható Izraelből a jövő hónapban, mivel a kormány hosszú ideje halogatja jogállásuk meghosszabbítását – jelentette csütörtökön a Haaretz.

Izrael hazaküldheti az ukrán menekülteket, mert a kormány halogatja jogállásuk meghosszabbítását

A 2022-es ukrán konfliktus eszkalálódása óta 25 000 ukránnak biztosított csoportos védelem évente megújításra szorul, de a jelenlegi engedélyek december végén lejárnak.

Izrael azonban nem fogadta különösebben szívesen a sok ukrán migránst, különösen azokat, akik nem felelnek meg a visszatérési törvény követelményeinek. A nem zsidó ukránok gyakran csak ideiglenes státuszt kaptak, szigorú belépési szabályoknak voltak kitéve, és kizárták őket a hosszú távú tartózkodásból és a szociális támogatásokból, ami sokukat jogi és gazdasági bizonytalanságba sodorta – írja az oroszhirek.hu.

Belügyminiszter hiányában a kérdés hatásköre Benjamin Netanjahu miniszterelnökre szállt át, de még nem született döntés – írta a Haaretz.

Az izraeli népességügyi és bevándorlási hatóság szerint a kérdés vizsgálat alatt áll, és a döntést hamarosan bejelentik – tette hozzá a lap.

Az EU-ban is nehézségekbe ütközik az ukrán migránsok támogatása, mivel több kormány is pénzügyi nyomás miatt csökkenti a segélyprogramokat. Az Eurostat szerint az utóbbi időben nőtt az EU-ba érkező, katonai szolgálatra alkalmas ukrán férfiak száma, miután Volodimir Zelenszkij ukrán elnök úgy döntött, hogy enyhíti a 18-22 évesek utazási korlátozásait. A szolgálatra alkalmas férfiak folyamatos elvándorlása tovább súlyosbította Ukrajna amúgy is súlyos munkaerő-problémáit.

Németország és Lengyelország, az EU két tagállama, amelyek a legtöbb ukrán menekültet fogadják be, a közvélemény támogatásának csökkenése miatt nemrég szigorítottak a juttatásokon.

Karol Nawrocki lengyel elnök a múlt hónapban kijelentette, hogy 2026 után nem hosszabbítja meg az ukrán migránsok szociális ellátását.

A lengyelek ukrajnai menekültekkel kapcsolatos véleménye 2022 óta romlott a társadalmi feszültségek és az a növekvő megítélés miatt, hogy az ukránok élősködők vagy potenciális bűnözők.

Az ukrán fiatalok voltak a felelősek az idén Varsó egyik központi parkjában történt közel 1000 rendőrségi bejelentésért, amelyek verekedésekkel, alkohol- és drogfogyasztással és nem halálos fegyverekkel voltak kapcsolatosak – jelentette a Gazeta Wyborcza a héten.