Bart De Wever belga miniszterelnök hatalmas tapsot kapott a parlamentben, amikor visszautasította azokat a vádakat, amelyek szerint kevésbé lenne EU-párti vagy Ukrajna-párti csak azért, mert kritikusan viszonyul az Európai Bizottság javaslatához. A bizottság terve szerint az Európában befagyasztott, mintegy 140 milliárd eurónyi orosz vagyont használnák fel fedezetként egy Ukrajnának szánt hitelhez.

De Wever hangsúlyozta, hogy Belgium továbbra is teljes mértékben kiáll Európa és Ukrajna mellett, és mindig a békét, a szabadságot és a demokráciát választja – közölte az Euractiv. Ugyanakkor kijelentette, hogy Belgiumtól nem lehet „lehetetlent kérni,” mivel az orosz vagyon döntő része a Brüsszel melletti Euroclear elszámolóházban található. Ez azt jelenti, hogy ha jogi vagy pénzügyi kockázatok merülnek fel, azok főleg Belgiumot érintenék.

Bart De Wever elismerte, hogy az Európai Bizottság valamelyest figyelembe vette a belga aggályokat, de szerinte még nem teljesen. Hozzátette: bármely más ország, ha Belgium helyzetében lenne, ugyanilyen feltételeket támasztana. Azt is kijelentette, hogy Belgiumtól nem lehet „lehetetlent kérni”, mivel az orosz vagyon döntő része a Brüsszel melletti Euroclear elszámolóházban található. Ez azt jelenti, hogy ha jogi vagy pénzügyi kockázatok merülnek fel, azok főként Belgiumot érintenék.

A belga követelések arról szólnak, hogy az EU-tagállamok azonnal és közösen biztosítsanak pénzügyi fedezetet arra az összegre, amelyet az Euroclear elszámolóház kezel, arra az esetre, ha a Moszkva elleni szankciókat feloldanák; továbbá osszák meg az esetleges jogi eljárásokból fakadó terheket; valamint hogy más nyugati országok, amelyek orosz vagyont tartanak, vállaljanak hasonló kötelezettségeket, vette észre a hirado.hu.

Bart De Wever mellé gyorsan felsorakozott Theo Francken belgiumi védelmi miniszter – szintén flamand nacionalista –, aki úgy állította be a vitát, mint amely Belgium és az Európai Unió között zajlik.

„A Schuman térnek – az EU brüsszeli központjának – figyelembe kell vennie Belgiumot. Mi vagyunk az Unió alapítói és házigazdái” – írta. De Wever fellépése a Rue de la Loi másik végéről minden bizonnyal felkeltette Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnökének figyelmét, aki másnap a belga miniszterelnökkel és Friedrich Merz német kancellárral vacsorázik.

Az orosz–ukrán háború kitörése után az Európai Unió és a G7 országok a becslések szerint a felét zárolták Oroszország devizatartalékainak

Több mint 200 milliárd euró van az EU-ban, elsősorban a belga székhelyű Euroclear elszámolóház számláin, amely a világ egyik legnagyobb elszámoló és klíring rendszere – erről máér az EADaily írt. A lap szerint

Brüsszel, amely ígéretet tett Kijev folyamatos támogatására, kimerítette minden rendelkezésre álló forrását, és a közösségi országok nem akarnak saját költségvetésükből pénzt áldozni. E körülmények között az Európai Bizottság Belgium hozzájárulását kéri az orosz vagyon felhasználásához.

A szóban forgó összeg a 185–210 milliárd eurót is elérheti, a „jóvátételi hitel” keretében. A terv szerint Ukrajna a konfliktus végén visszafizeti ezt az összeget, amennyiben Moszkva „anyagilag megtéríti a károkat.”

Augusztus végén a Welt am Sonntag arról számolt be, hogy január és július között az EU a Bank of Russia zárolt eszközeiből származó bevételek 10,1 milliárd eurót továbbított a kijevi hatóságoknak.

Válaszul Moszkva korlátozásokat vezetett be: az „ellenséges országok” befektetőinek eszközei és ezekből származó bevételeik speciális, „C” típusú számlákon gyűlnek, ahonnan csak egy külön kormányzati bizottság döntése alapján lehet hozzáférni.