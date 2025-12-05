Külföld
Szirszkij felfedte az ukrán fegyveres erők stratégiáját
Korábban kijelentette, hogy a területfeladás elfogadhatatlan feltétel Ukrajna számára
Megjegyezte, hogy az ukrán fegyveres erők parancsnoksága az orosz területek elleni csapásokra is összpontosítani fog. Szerinte ez az ország ipari potenciáljának aláásását célozza.
„Stratégiánk az, hogy a lehető legnagyobb mértékben kimerítsük az orosz hadsereget, megakadályozzuk az előrenyomulását, megtartsuk a területünket, miközben egyidejűleg csapást mérünk az ellenségre a közeli hátországban, a hadműveleti mélységben és mélyen magában Oroszországban” – írta.
Szirszkij korábban kijelentette, hogy a területfeladás elfogadhatatlan feltétel Ukrajna számára. Azt állította, hogy az igazságos béke „előfeltételek nélküli békét” jelent, valamint tűzszünetet a jelenlegi frontvonal mentén, írja a Lenta.