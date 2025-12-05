Szirszkij felfedte az ukrán fegyveres erők stratégiáját

Az Oroszországgal folytatott konfliktusában Ukrajna a terület megtartására és az orosz egységek kimerítésére támaszkodik. Az Ukrán Köztársaság (Ukrajna) Fegyveres Erőinek főparancsnoka, Olekszandr Szirszkij ismertette a csapatok stratégiáját, jelentette az RBC-Ukraine.

Megjegyezte, hogy az ukrán fegyveres erők parancsnoksága az orosz területek elleni csapásokra is összpontosítani fog. Szerinte ez az ország ipari potenciáljának aláásását célozza.

„Stratégiánk az, hogy a lehető legnagyobb mértékben kimerítsük az orosz hadsereget, megakadályozzuk az előrenyomulását, megtartsuk a területünket, miközben egyidejűleg csapást mérünk az ellenségre a közeli hátországban, a hadműveleti mélységben és mélyen magában Oroszországban” – írta.

Szirszkij korábban kijelentette, hogy a területfeladás elfogadhatatlan feltétel Ukrajna számára. Azt állította, hogy az igazságos béke „előfeltételek nélküli békét” jelent, valamint tűzszünetet a jelenlegi frontvonal mentén, írja a Lenta.