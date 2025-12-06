Robban a román politikai válság: azonnal menesztenék Bolojant

Bizalmatlansági indítványt terjesztett be a román parlamentben pénteken 118 ellenzéki képviselő és szenátor az Ilie Bolojan liberális miniszterelnök vezette koalíciós kormány ellen. Ezzel az a céljuk, hogy lecseréljék a miniszterelnököt, és eltávolítsák a koalícióból a magát jobbközép pártként meghatározó Mentsétek Meg Romániát Szövetséget (USR).

A „Románia nem eladó – USR nélküli kormányt” című indítványt Ninel Peia szenátor, a „Béke – Románia az első” nevű frakció vezetője kezdeményezte és nyújtotta be a házbizottsághoz, aláírói között pedig a csoport tagjain kívül a kormányoldal által szélsőségesnek tartott, magát szuverenistának nevező Románok Egyesüléséért Szövetségnek (AUR), valamint másik két ellenzéki pártnak, az SOS Romaniának és a Fiatal Emberek Pártjának (POT) törvényhozói szerepelnek.

Peiu az indítvány iktatása alkalmával azt mondta, hogy a dokumentum Sorin Grindeanu szociáldemokrata házelnöknek szánt születésnapi ajándékként is felfogható, ugyanis felkínálja a lehetőséget a Szociáldemokrata Pártnak (PSD), hogy miután kongresszusa törölte a párt alapszabályából a „progresszív” önmeghatározást, a kormányból is távolítsa el a – kezdeményezők szerint – idegen érdekeket szolgáló „progresszív” USR-t.

A kormányfő leváltását kezdeményező törvényhozók szerint a Bolojan-kabinet elsorvasztja a lakosság számára fontos szolgáltatásokat, az egészségügyet, oktatást, a helyi közigazgatást, és a külföldi fegyverek megvásárlása érdekében adósságba viszi az országot.

A házbizottság döntése szerint a bizalmatlansági indítvány szövegét hétfőn olvassák fel, majd december 15-én rendeznek vitát és szavazást a kétkamarás román parlament együttes ülésén a Bolojan-kabinet sorsáról. A kormány leváltásához 232 szavazatra lenne szükség. A koalícióban részt vevő parlamenti frakcióknak jelenleg 309 törvényhozójuk van, és mindegyik kormánypárt jelezte, hogy nem fog saját kormánya ellen szavazni.