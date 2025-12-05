„Nincs itt semmi látnivaló”

„A nyomozás során megállapították, hogy Sebestyén kórházi kezelés alatt állt, és azt is vizsgálták, hogy megfelelő kezelésben részesült, és nem merült fel mulasztás az orvosi személyzet részéről” – írta az ukrán hatóság, de mást nem akartak közölni.

Ahogy a 24.hu is emlékeztet rá, júliusban először a Mandiner írta meg az elhunyt férfi testvére által megosztott információk alapján, hogy a kárpátaljai Sebestyén Józsefet ukrán toborzók hurcolták el, majd olyan súlyosan bántalmazták, hogy később belehalt sérüléseibe.

Sebestyén Józsefet állítólag vasdoronggal ütötték az ukrán egyenruhások.

A férfi sérüléseiről és megalázásáról több fotó, sőt videó is napvilágot látott. Az ukrajnai nyomozás szerint azonban Sebestyén József halálát egy régóta meglevő betegsége súlyosabbra fordulása okozhatta. Az eset kapcsán Orbán Viktor miniszterelnök is megszólalt. Akkori posztjában leszögezte, hogy Sebestyén József nem meghalt, nem kényszersorozás következtében hunyt el, hanem agyonverték.

Jelezte, hogy Magyarországnak kötelessége kivizsgálni az ügyet, amely nem egyszerűen egy tragikus haláleset, hanem egy brutális gyilkosság.

Az ügyben így Magyarországon is nyomozás indult. A Legfőbb Ügyészség a 24.hu kérdésére azt közölte, hogy ügyben a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda nyomoz, ami felderítési szakban van, gyanúsítotti kihallgatás még nem történt. A rendőrség azonban adatvédelmi okokra hivatkozva nem adott több információt az ügyről.

A Kárpátaljai Megyei Főügyészség ugyanakkor azt közölte, hogy hozzájuk semmilyen jogsegéllyel kapcsolatos kérelem, kérés, megkeresés vagy indítvány nem érkezett a magyar hatóságok részéről - számolt be róla a Mandiner.