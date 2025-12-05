2025. december 7., vasárnap

Előd

EUR 382.08 Ft
USD 327.82 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Külföld

Nagy engedményt tett Amerika az oroszoknak

Az Egyesült Államok engedélyezte a Lukoil benzinkutak működését világszerte

MH
 2025. december 5. péntek. 13:05
Megosztás

Az Oroszországi Pénzügyminisztérium Külföldi Vagyon Ellenőrzési Hivatala (OFAC) meghosszabbította a Lukoil Oroszországon kívül működő benzinkutakra vonatkozó szankciók alóli felmentést.

Nagy engedményt tett Amerika az oroszoknak
Képünk illusztráció
Fotó: AFP/Olesya Kurpyayeva

Az OFAC engedélyt adott a Lukoil benzinkutak üzemeltetésére 2026 áprilisának végéig.

Az amerikai pénzügyminisztérium azzal magyarázta döntését, hogy enyhíteni akarja a fogyasztókat és a beszállítókat ért károkat.

Novemberben életbe léptek az amerikai szankciók a Lukoil ellen, és az orosz vállalat bejelentette, hogy eladja nemzetközi eszközeit. A finomítók és termelési projektek mellett a Lukoil 19 országban, köztük az Egyesült Államokban is üzemeltet benzinkút-hálózatot – írta meg az Eadaily.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink