Külföld
Nagy engedményt tett Amerika az oroszoknak
Az Egyesült Államok engedélyezte a Lukoil benzinkutak működését világszerte
Képünk illusztráció
Fotó: AFP/Olesya Kurpyayeva
Az OFAC engedélyt adott a Lukoil benzinkutak üzemeltetésére 2026 áprilisának végéig.
Az amerikai pénzügyminisztérium azzal magyarázta döntését, hogy enyhíteni akarja a fogyasztókat és a beszállítókat ért károkat.
Novemberben életbe léptek az amerikai szankciók a Lukoil ellen, és az orosz vállalat bejelentette, hogy eladja nemzetközi eszközeit. A finomítók és termelési projektek mellett a Lukoil 19 országban, köztük az Egyesült Államokban is üzemeltet benzinkút-hálózatot – írta meg az Eadaily.