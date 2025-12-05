Nagy engedményt tett Amerika az oroszoknak

Az OFAC engedélyt adott a Lukoil benzinkutak üzemeltetésére 2026 áprilisának végéig.

Az amerikai pénzügyminisztérium azzal magyarázta döntését, hogy enyhíteni akarja a fogyasztókat és a beszállítókat ért károkat.

Novemberben életbe léptek az amerikai szankciók a Lukoil ellen, és az orosz vállalat bejelentette, hogy eladja nemzetközi eszközeit. A finomítók és termelési projektek mellett a Lukoil 19 országban, köztük az Egyesült Államokban is üzemeltet benzinkút-hálózatot – írta meg az Eadaily.