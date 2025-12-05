Lefejezték Josip Broz Tito köztéri szobrát

Lefejezték Josip Broz Tito egykori jugoszláv vezető köztéri bronzszobrát a szlovéniai Velenjében - közölte pénteken a celjei rendőrség és a helyi önkormányzat. A hatóságok rövid időn belül azonosították és elfogták a feltételezett elkövetőt.

A vandalizmust egy járókelő jelentette be, aki azt látta, hogy egy férfi nagy fémtárgyat emel be autójába a Tito téren álló szobor közelében, majd elhajt.

A rendőrség tájékoztatása szerint a járőrök nem sokkal később megállítottak egy, a leírásnak megfelelő járművet, amelyen két eltérő horvát rendszámtábla volt. A 49 éves, Velenje környéki sofőr csomagtartójában megtalálták a szobor leválasztott fejrészét.

A rendőrség helyszíni szemlét tartott, és rongálás miatt eljárást indított. A velenjei önkormányzat közölte: a szobor helyreállítását mielőbb meg akarják kezdeni, amint elkészül a kárfelmérés, és az ügyészség engedélyezi a lefoglalt szoborrész átvételét.

A városvezetés határozottan elítélte a történteket, hangsúlyozva, hogy Velenjében nincs helye vandalizmusnak és a kulturális örökség elleni támadásoknak. Peter Dermol polgármester kijelentette: mindent megtesznek a történelmi és kulturális értékek védelméért, és kártérítést követelnek majd az elkövetőtől.

A Tito-szobor a neves horvát szobrász, Antun Augustincic alkotása. A hat méter magas művet 1999-ben állították fel helyi kezdeményezésre, csaknem húsz évvel azután, hogy Tito - a második világháborús partizánmozgalom vezetője és a kommunizmus idején Jugoszlávia több évtizedes államfője - elhunyt.

Velenje az 1950-es évektől Jugoszlávia egyik mintaprojektjeként fejlődött modern iparvárossá, ahol ma is jelentős számban élnek a volt jugoszláv köztársaságokból érkezett lakosok.