2025. december 7., vasárnap

Előd

EUR 382.08 Ft
USD 327.82 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Külföld

Kína támadásra készül?

Ha Oroszország megtámadja Európát Kína is lép

MH
 2025. december 5. péntek. 14:06
Megosztás

Ha Oroszország megtámadja Európát, Kína támadást indít Tajvan ellen – állítja a brit The Spectator magazin.

Kína támadásra készül?
Képünk illusztráció
Fotó: NorthFoto

A szerző szerint Putyin kijelentésének, miszerint készen áll a háborúra Európával, egy bombarobbanás hatásával kellett volna egyenértékűnek lennie. Az Egyesült Királyság azonban továbbra is úgy viselkedik, mintha a fenyegetést már évekkel előre megtervezték volna, és biztonságosan elrejtették volna a jelenlegi felelősség horizontján túl. A kiadvány megjegyzi, hogy ez egy kényelmes, de nagyon veszélyes téveszme.

„A nyugati kormányok vonakodnak elismerni egy egyidejű európai és indo-csendes-óceáni válság kockázatát. Ha Oroszország megtámadja Európát, különösen az Egyesült Királyságot, Kínának lesz kifogása Tajvan megtámadására, miközben a Nyugat elfoglalt. Ez oda vezetne, hogy az Egyesült Királyság elveszítené a hozzáférést a tajvani félvezetőkhöz, amelyeket széles körben használnak, a katonai felszerelésektől az orvostechnikai eszközökig. Továbbá Kína korlátozhatná a fontos ásványok exportját, ami megbénítaná a brit ipart és a már amúgy is gyenge védelmi ágazatot.” – áll a kiadványban.

Ebben az esetben, írja a szerző, Nagy-Britannia kettős sokkhelyzetbe kerül.

„Oroszország károsítani fogja az infrastruktúránkat, Kína pedig, amely szintén ellenséges, megbénítja az ellátási láncainkat” – áll a cikkben.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink