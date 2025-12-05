Kína támadásra készül?

A szerző szerint Putyin kijelentésének, miszerint készen áll a háborúra Európával, egy bombarobbanás hatásával kellett volna egyenértékűnek lennie. Az Egyesült Királyság azonban továbbra is úgy viselkedik, mintha a fenyegetést már évekkel előre megtervezték volna, és biztonságosan elrejtették volna a jelenlegi felelősség horizontján túl. A kiadvány megjegyzi, hogy ez egy kényelmes, de nagyon veszélyes téveszme.

„A nyugati kormányok vonakodnak elismerni egy egyidejű európai és indo-csendes-óceáni válság kockázatát. Ha Oroszország megtámadja Európát, különösen az Egyesült Királyságot, Kínának lesz kifogása Tajvan megtámadására, miközben a Nyugat elfoglalt. Ez oda vezetne, hogy az Egyesült Királyság elveszítené a hozzáférést a tajvani félvezetőkhöz, amelyeket széles körben használnak, a katonai felszerelésektől az orvostechnikai eszközökig. Továbbá Kína korlátozhatná a fontos ásványok exportját, ami megbénítaná a brit ipart és a már amúgy is gyenge védelmi ágazatot.” – áll a kiadványban.

Ebben az esetben, írja a szerző, Nagy-Britannia kettős sokkhelyzetbe kerül.

„Oroszország károsítani fogja az infrastruktúránkat, Kína pedig, amely szintén ellenséges, megbénítja az ellátási láncainkat” – áll a cikkben.