Külföld
Jermak mégsem lett kegyvesztett?
Továbbra is több tisztséget is betölt
Andrij Jermak november 28-i távozása után sem vesztette el befolyását az ukrán állam működésére. A ZN.UA összesítése szerint a korrupcióellenes szervek által előkészített gyanúsítás ellenére Jermak legalább tíz jelentős tisztséget tart meg.
A Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (NSDC) hivatalos oldalán továbbra is szerepel a neve, amit Ruszlan Sztefantcsuk házelnök is megerősített. A parlamenti kezdeményezés, amely Jermak visszahívását célozta, elbukott: mindössze 74 képviselő támogatta.
Jermak tagja maradt a főparancsnok törzsének is. Zelenszkij még 2022. február 24-én nevezte ki oda, és menesztése óta nem történt módosítás az összetételben.
A volt hivatalvezető több elnöki tanácsadó testületben is őrzi pozícióját:
-
Nemzeti Befektetési Tanács – tag,
-
Vállalkozásfejlesztési Tanács – elnök,
-
Korrupcióellenes Politikai Nemzeti Tanács – alelnök.
Emellett több stratégiai fontosságú munkacsoportban is kulcsszerepet játszik:
-
Humanitárius és Szociális Ügyek Koordinációs Főhadiszállása – vezető,
-
Jermak–McFaul szankciós szakértői csoport – társelnök,
-
Nemzetközi „Jermak–Rasmussen” biztonsági garancia csoport – társelnök.
További tisztségei között szerepel az Állami Kitüntetéseket és Heraldikát Vizsgáló Bizottság vezetése, valamint tagsága az Ukrajnai Helyi és Regionális Hatóságok Kongresszusa Elnökségében - írta meg a hirado.hu.
Jermak korábban az Egyesült Államokkal folytatott tárgyalások ukrán delegációját is vezette.
A ZN.UA értesülései szerint Zelenszkij ezt azután döntötte el, hogy a korrupcióellenes szervek jelezték: készek gyanúsítást átadni Jermaknak. Lemondása után a delegáció élére Rusztem Umerov került, akit szintén figyelmeztettek egy lehetséges gyanúsításra.
Az Elnöki Hivatal új vezetőjéről még nem született döntés. A lehetséges jelöltek között Mihajlo Fedorov, Julija Szviridenko, Kirilo Budanov, Pavlo Palisza és Denisz Smihal neve szerepel.