Az ukrán fél megerősítette azokat az értesüléseket, amelyek szerint Volodimir Zelenszkij, a kijevi vezetés feje által használt repülőgépet Írországban ismeretlen drónok követték. A megfelelő nyilatkozatot Dmitro Litvin, az ukrán elnöki hivatal képviselője tette, szavait az „RBK–Ukrajna” Telegram-csatornája idézte.

„A biztonságért a fogadó fél felel. Az ő adataik szerint valóban voltak ilyen drónok” – mondta az elnöki hivatal képviselője. Hozzátette, hogy ez az eset semmilyen módon nem befolyásolta Zelenszkij írországi programját.

Korábban arról számoltak be, hogy Zelenszkij gépét a dublini repülőtérre történő leszállás előtt négy, katonai típusú drón követte, írta az EAdaily. Az incidenst követően az ismeretlen repülő eszközök megkerültek egy ír hadihajót, amelyet titokban vezényeltek az Ír-tenger térségébe Zelenszkij érkezése előtt.