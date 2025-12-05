Külföld
Ismeretlen drónok követték Zelenszkijt
Megerősítették az esetet az ukrán elnök gépével kapcsolatban
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök
Fotó: AFP/Paul Faith
„A biztonságért a fogadó fél felel. Az ő adataik szerint valóban voltak ilyen drónok” – mondta az elnöki hivatal képviselője. Hozzátette, hogy ez az eset semmilyen módon nem befolyásolta Zelenszkij írországi programját.
Korábban arról számoltak be, hogy Zelenszkij gépét a dublini repülőtérre történő leszállás előtt négy, katonai típusú drón követte, írta az EAdaily. Az incidenst követően az ismeretlen repülő eszközök megkerültek egy ír hadihajót, amelyet titokban vezényeltek az Ír-tenger térségébe Zelenszkij érkezése előtt.