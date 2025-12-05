2025. december 7., vasárnap

Előd

Külföld

Ismeretlen drónok követték Zelenszkijt

Megerősítették az esetet az ukrán elnök gépével kapcsolatban

MH
 2025. december 5. péntek. 8:59
Az ukrán fél megerősítette azokat az értesüléseket, amelyek szerint Volodimir Zelenszkij, a kijevi vezetés feje által használt repülőgépet Írországban ismeretlen drónok követték. A megfelelő nyilatkozatot Dmitro Litvin, az ukrán elnöki hivatal képviselője tette, szavait az „RBK–Ukrajna” Telegram-csatornája idézte.

Ismeretlen drónok követték Zelenszkijt
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök
Fotó: AFP/Paul Faith

„A biztonságért a fogadó fél felel. Az ő adataik szerint valóban voltak ilyen drónok” – mondta az elnöki hivatal képviselője. Hozzátette, hogy ez az eset semmilyen módon nem befolyásolta Zelenszkij írországi programját.

Korábban arról számoltak be, hogy Zelenszkij gépét a dublini repülőtérre történő leszállás előtt négy, katonai típusú drón követte, írta az EAdaily. Az incidenst követően az ismeretlen repülő eszközök megkerültek egy ír hadihajót, amelyet titokban vezényeltek az Ír-tenger térségébe Zelenszkij érkezése előtt.

