Külföld
Hivatalosan is megkezdődött az orosz-indiai csúcstalálkozó
Putyin és Modi szemtől szemben!
Hivatalosan is megkezdődött az orosz elnök és az indiai kormányfő csúcstalálkozója Új-Delhiben
Fotó: Imtiyaz Khan / ANADOLU / Anadolu via AFP
A két vezető már előző nap informális találkozót tartott, ahol baráti légkörben széles körű, kölcsönös érdekű kérdéseket vitattak meg.
Most Oroszország és India hivatalos tárgyalásokat indít delegátusok részvételével. A vezetők rövid személyes eszmecseréje után a tárgyalások más tisztviselők részvételével folytatódnak - számolt be az oroszhirek.hu.