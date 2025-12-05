Hivatalosan is megkezdődött az orosz-indiai csúcstalálkozó

Vlagyimir Putyin orosz elnök és Narendra Modi indiai miniszterelnök kezet fogtak, közös fotózáson vettek részt, majd hivatalos tárgyalásokat kezdtek a kormány rezidenciájában Új-Delhiben.

Fotó: Imtiyaz Khan / ANADOLU / Anadolu via AFP

Hivatalosan is megkezdődött az orosz elnök és az indiai kormányfő csúcstalálkozója Új-Delhiben

A két vezető már előző nap informális találkozót tartott, ahol baráti légkörben széles körű, kölcsönös érdekű kérdéseket vitattak meg.

Most Oroszország és India hivatalos tárgyalásokat indít delegátusok részvételével. A vezetők rövid személyes eszmecseréje után a tárgyalások más tisztviselők részvételével folytatódnak - számolt be az oroszhirek.hu.