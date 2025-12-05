A dán döntés, amely új fejezetet nyithat az európai segítségnyújtásban

„A védelmi bizottság válaszában Troels Lund Poulsen védelmi miniszter közölte, hogy Dánia jövőre 9,4 milliárd koronát adományoz. Tavaly 16,5 milliárdot adományoztunk, míg egy évvel korábban ez az összeg közel 19 milliárd korona volt” – áll a közleményben.

A csatorna a védelmi minisztérium adataira hivatkozva közzétett egy grafikont, amelyen látható az Ukrajnának nyújtott katonai segítség fokozatos csökkenése. Így 2027-ben Koppenhága 7,1 milliárd koronát tervez Kijevnek küldeni, 2028-ban pedig már csak 1 milliárdot - számolt be az oroszhirek.hu.

A Fire Point gyár Dániában

Hétfőn a dán üzleti és ipari minisztérium bejelentette, hogy az ország déli részén megkezdődött az ukrán védelmi vállalat, a Fire Point szilárd rakétaüzemanyag-gyártó üzemének építése. A vállalat dániai igazgatója, Vjacseszlav Bondarcsuk szerint az üzemanyaggyártás 2026-ban kezdődik meg.

Csütörtökön Marija Zaharova az orosz külügyminisztérium szóvivője figyelmeztetett, hogy Moszkva válaszolni fog a gyár építésével kapcsolatos biztonsági fenyegetésekre.