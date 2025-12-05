Ez most nagyon nem kellett Trumpnak

Egyre nagyobb a feszültség a Pentagon és a republikánus törvényhozók között, miután nyilvánosságra került hogy a Trump-kormányzat szeptember 2-án olyan rakétacsapást hajtott végre Latin-Amerikában egy valószínűsített drogcsempész hajó ellen, amely 11 ember halálát okozta. Közülük kettőt egy második támadás ölt meg.

A Mandiner beszámolója szerint az ügy súlyos politikai vihart kavart, és a republikánusok – akik korábban többnyire támogatták Pete Hegseth védelmi minisztert – most az átláthatatlanság és a jogszerűség hiánya miatt fordultak a Pentagon ellen.

Egy októberi, zárt ajtók mögötti tájékoztatón például nem jelent meg egyetlen jogi szakértő sem, miközben a képviselők sorozatosan kérdéseket tettek fel a civil hajók elleni csapások jogalapjáról. A jelen lévő tisztek sem voltak képesek világosan elmagyarázni a művelet célját és szabályait, miközben Donald Trump már arról beszélt, hogy akár venezuelai szárazföldi célpontokra is kiterjesztené az akciókat.

A szeptemberi csapást irányító Frank M. Bradley admirálist csütörtökön hallgatják meg. A lap szerint azt készül közölni, hogy a két túlélőt nem hajótörötteknek, hanem továbbra is katonai célpontnak tekintette, mert állítólag kommunikációs eszköz volt náluk, és visszaemeltek csomagolt kábítószert a roncsra; bár nem világos, hogy valóban hívtak-e segítséget.

A törvényhozók a bizonyítékokat – köztük a műveletről készült, eddig ki nem adott videókat – is látni akarják.

A republikánusok idegessége azért is figyelemreméltó, mert eddig ritkán bírálták nyíltan Hegseth működését, annak ellenére hogy a miniszter tisztogatást indított a tábornoki karban, és példátlan módon vizsgálatot kezdeményezett egy hivatalban lévő szenátor, Mark Kelly ellen is. Most azonban mind a képviselőházi, mind a szenátusi fegyveres erők bizottsága külön vizsgálatot indított, hogy megállapítsák:

Hegseth vagy Bradley felelőssé tehető-e egy esetleges háborús bűncselekményért.

A Washington Post korábbi információi szerint Hegseth a támadás előtt szóbeli parancsot adott a hajó teljes legénységének likvidálására, és amikor két túlélőt észleltek, Bradley újabb csapást rendelt el, hogy „senki se maradjon életben”. A későbbi műveletek során a hadsereg már rendszeresen kimentette a túlélőket, ami a lap szerint azt jelzi, hogy a szeptemberi akció szabályai szokatlanul szigorúak voltak.

Több republikánus politikus – köztük Thom Tillis – már arról beszélt, hogy amit a túlélők likvidálásáról tudni lehet, az egyenlő az etikai, morális és jogi normák megsértésével.

A Pentagon közben továbbra is visszatart bizonyos dokumentumokat, ami csak erősíti a kongresszusi felháborodást.

Hegseth tagadja, hogy személyesen látta volna a túlélőket, mondván „a háborús információköd” miatt nem volt egyértelmű a helyzet. A lap úgy véli, hogy megrendült a miniszterbe vetett bizalom: többen úgy gondolják, még ha nem is mentik fel, vezetői legitimitása súlyosan sérülhet.

Egy republikánus törvényhozó így fogalmazott:

„Ha minden igaz, ami eddig kiderült, akkor valakinek el kell hagynia Washingtont.”